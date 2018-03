Intimidazioni, ingiustizie e libertà di parola : Sono queste le ragioni che oggi stanno muovendo i ragazzi degli istituti Gaetano Salvemini, Publio Virglilio Marone, Nino Bixio, Francesco Grandi e San paolo nello sciopero contro le prove parallele e contro l’assessore alle politiche giovanili del comune di sorrento, Massimo Coppola, che, durante l’evento Sorrento Orienta, è stato accusato di minacce verbali nei confronti del rappresentante d’istituto del Liceo G. Salvemini : Raffele Esposito.

“Siamo qui in piazza oggi per manifestare contro il fallimento delle politiche giovanili, chiediamo la non rinomina del Sig. Coppola. So di aver manifestato il mio dissenso in un contesto non idoneo, ma, come dice la nostra costituzione, ognuno di noi è libero di mostrare la propria disapprovazione verso un sistema che non prende in considerazione i bisogni di noi giovani. Le minacce sono state rivolte a me, ma la prossima volta a chi saranno indirizzate?” dichiara Raffaele.

Alla manifestazione è presente anche Alberto Maresca,rappresentante del liceo P.V.M di meta, che, oltre ad appoggiare le dichiarazioni di Esposito, afferma : “Le prove parallele sono uno schiaffo morale a tutti gli studenti, si impegnano un anno intero nello studio e per ritrovarsi con pessimi voti a test del tutto insensati.”

Giorgia De Martino, Lorenzo Castellano, Daniela Agrillo, Antonio Cappiello, Angelo Di Maio, Gina Fiore.