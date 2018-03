Scuole aperte in tutta la penisola sorrentina . Nessuna ordinanza di chiusura , scuole tutte aperte e regolarmente funzionanti dunque dopo due giorni di caos e disagi causati dalla neve che ha flagellato la Campania, facendo trovare molti in difficoltà. La temperatura alle sei era già superiore agli otto gradi, come potete vedere nelle previsioni meteo pubblicate in tempo reale su Positanonews

Ieri sera una nota dei comuni

“In riferimento alla nota n.014/2018 del Dipartimento della Protezione Civile della Campania relativa all’emergenza metereologica proclamata dalle ore 20 di questa sera alle ore 12 di giovedì 1 marzo, i Sindaci di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense comunicano di aver allertato la protezione civile comunale per le attività di prevenzione. Domani mattina alle ore 6 i Sindaci assumeranno una decisione congiunta che sarà comunicata alla cittadinanza attraverso i social per l’eventuale ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in caso di neve e ghiaccio per ragioni di pubblica incolumità. (Comunicato Stampa Ufficiale – PVdS). “

su Positanonews aggiornamenti come promesso tutta la notte e alle 06,15 abbiamo dato la notizia che non c’è nessun ordinanza di chiusura e le scuole saranno tutte aperte.