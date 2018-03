Scala, elezioni amministrative 2018: rivoluzione verde contro Mansi, Ivana Bottone in forse

Le elezioni amministrative 2018 si avvicinano e Scala è l’unico comune della Costa d’Amalfi ad andare al voto quest’anno. Nel paese più antico della Costiera Amalfitana sta prendendo piede una “rivoluzione verde”, per usare il gergo sportivo, con la formazione di una lista composta da giovani che sfiderà l’attuale sindaco Luigi Mansi, pronto a ricandidarsi per il terzo mandato.

Nel gruppo uscente qualcuno potrebbe rimanere fuori dai giochi, tra questi Ivana Bottone, con l’attuale vice sindaco ancora in forse per la candidatura. Le recenti elezioni politiche hanno visto Scala tra i comuni della Divina in cui ha sfondato il centrodestra: dati i precedenti avvicendamenti politici di Mansi, questo risultato non è poi così casuale per una piccola comunità come Scala. Il voto delle politiche forse è stato un test, ma le elezioni amministrative potrebbero avere una storia a sé.