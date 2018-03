Scala, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 27 marzo: si parlerà anche della tariffa TARI 2018

E’ stato convocato il Consiglio Comunale di Scala, in Costiera Amalfitana. La riunione si terrà presso la sede comunale di Piazza del Municipio, in sessione ordinaria, in prima convocazione per il giorno 27 marzo 2018 alle ore 9,30 ed in seconda convocazione per il giorno 28 marzo 2018 alle ore 9,30.

Ecco gli argomenti da trattare:

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

2) APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

TRIENNIO 2018-2020

3) PROGRAMMA DI INCARICHI, DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI COLLABORAZIONE

PER L’ANNO 2018. APPROVAZIONE

4) PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO. PP. 2018-2020

5) INIU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018

6) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- ANNO 2018

7) DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018

8) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2018

9) APPROVAZIONE TARIFFA TARI AN NO 2018