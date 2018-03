Positano: Inizia il Countdown per Pasqua 2018. Tanti turisti sbarcati da ieri mattina a Positano con le Vie del Mare partite da Amalfi e Salerno, senza farsi intimorire dalle previsioni meteo che sono state disattese. Nessuna pioggia , ne freddo, ma comincia a uscire il sole e le temperature si fanno più calde. La perla della Costiera amalfitana così rifiorisce di nuovo come ogni anno in primavera e alle soglie della Pasqua aprono quasi tutte le attività .

Basta farsi un giro in spiaggia e si trova il mondo intero, attori, vip, modelle ( fra cui una famosa francese pizzicata da Positanonews ) , bar e ristoranti aperti, eventi e in particolare la tanto attesa riapertura del Music on The Rocks l’evento di questa Pasqua.