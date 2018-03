Sant’Agnello. Questa sera un pullman turistico, mentre percorreva Via Nastro Azzurro, in località Calcara ha perso improvvisamente il controllo urtando in modo violento contro il muro. Si registrano dei feriti ma, fortunatamente, la presenza del muro ha fermato la corsa del mezzo evitandone la caduta di sotto e, quindi, quella che sarebbe stata una tragedia. Ancora non si conoscono le dinamiche precise dell’incidente.

AGGIORNAMENTI. L’autobus trasportava ragazzi di 18 anni di Castellammare di Stabia, di ritorno da una festa di compleanno a Sant’Agata. L’autista ha perso il controllo dell’autobus dopo uno spaventoso botto, il muro è crollato terrorizzando le famiglie che si trovavano in casa . A dopo altri approfondimenti con intervista all’autista. Su Positanonews TV il video.

“Sono sconvolto – ha detto l’autista a Positanonews ancora sotto choc -, avevo paura che qualche ragazzo si facesse male. A un certo punto un botto, poi l’autobus ha preso velocità ed ho perso il controllo mi sono visto il muro e il precipizio, poi per fortuna il pilastro ha fermato la corsa”

Alle spalle del muro c’è un cortile e una casa. Il muro si è staccato dalla strada come cartapesta e ha invaso tutto il cortile , colpendo anche un’auto parcheggiata

“Siamo usciti fuori e abbiamo visto una scenda sconvolgente dopo il botto . Ho visto davanti a me l’autobus che arrivava paurosamente verso la casa, ma poi ho pensato sopratutto alle persone che stavano dentro erano tutti ragazzi e ragazze”

I trasportati, infatti, erano un gruppo di 18enni che si erano recati a Sant’Agata di Massa Lubrense per festeggiare il compleanno di un loro coetaneo. Una brutta avventura, per fortuna senza gravi conseguenze, qualche contusione e tanto spavento. Erano tutti seduti dietro dove hanno subito meno danni dall’impatto. A recuperarli poi i genitori

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sorrento per i rilievi.

