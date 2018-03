Sant’Agnello spettacolo di danza di Marilina Iacono per il Centro di Igiene Mentale e Sorrento dimentica. Uno spettacolo da non perdere da parte di chi , come Marilina Iacono, questa tematica la ha sempre affrontata con le sue ballerine. Ha sempre lottato per la sensibilizzazione su questa tematica. Chissà perchè a Danzarte a Sorrento non è stata invitata, una semplice dimenticanza, frutto di superficialità e incapacità , perchè non si può dimenticare chi ha tanta sensibilità sul territorio, o è stata voluta la sua non convocazione perchè sono tematiche che danno fastidio all’amministrazione Cuomo che ancora non ha risolto la vicenda del Centro di Igiene Mentale che è ancora a rischio come sostiene Rosario Fiorentino? Noi di Positanonews non ci dimentichiamo ne dell’igiente mentale ne di Marilina Iacono e delle sue battaglie che conduce con le sue ballerine.