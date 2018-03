Sant’Agnello sconfitto 2 – 4 dal Nola. Un ingenuo Costa d’Amalfi cade a Palma Campania

Sant’Agnello sempre cenerentola , sconfitta interna con il Nola per 2 – 4

Il Sant’Agnello per 28 minuti è stato illuso di avere la gara in pugno, ma al Viale dei Pini il grande protagonista è stato il Nola, sempre più lanciato in zona playoff. La formazione allenata da Nardo, dopo il vantaggio iniziale di Zarrella dopo due minuti, ha dovuto arrendersi sotto i colpi dei bianconeri che hanno assediato l’area biancoazzurra. Dopo il tiro al bersaglio da parte dei nolani, arriva il pareggio di Vaccaro e seguono il rigore di D’Abronzo e la rete di Zaccaro. La partita, ormai chiusa nel primo tempo, viene chiusa da Scielzo per il Nola ed è inutile la rete di Palladino per i santanellesi.

Un ingenuo Costa d’Amalfi cade a Palma Campania .

Un ingenuo Costa d’Amalfi subisce la rimonta da parte della Palmese: dopo un buon primo tempo da parte degli uomini di Contaldo, nella seconda parte di gara i costieri mancano all’appuntamento con la rete con Criscuoli e Marino, ma al 71′ un autorete di Cavallini porta avanti la formazione ospite. Nonostante la partita in salita, la Palmese crea gioco e otto minuti più tardi ottiene un penalty, con un fallo in area che costa l’espulsione di Criscuoli. Bomber Fragiello non fallisce dal dischetto, ed il pari che accontenta il Costa d’Amalfi, alimenta le speranze dei rossoneri che chiudono la partita allo scadere con Biancardi. I costieri pagano la poca cattiveria agonistica e l’arroccamento nella propria metà campo sul pari. VIDEO

PALMESE -COSTAD’AMALFI 2-1

Reti: 71º aut. di Cavallini – 79º Fragiello (rig) – 88º Biancardi

PALMESE: Di Maggio, Biancardi, Maresca, Basile, Cavallini, Salvati, Carnicelli, Sibilli, Fragiello, Paradiso, Salvato.

All. Papa (a disp. Ferrieri, Altea, Grimaldi, Perrella, Tumolillo, D’Ascoli, Esposito)

COSTAD’AMALFI: Faggiano, Palumbo, Pommella, Cestaro,DeLuca, Vigorito, Di Landro, Catalano, Marino, Mascolo, Criscuoli.

All. Contaldo (a disp. Napoli, Vitiello Raffaele, Reale, Vitiello Luigi, Pisapia, War, Di Cr