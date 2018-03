Sant’Agnello, questa sera “Le intelligenze multiple”: spettacolo di Marilina Iacono per tenere vivo l’interesse sul Centro Igiene Mentale di Sorrento

Questa sera si terrà a Sant’Agnello un interessantissimo evento organizzato da Marilina Iacono per cercare di tenere vivo l’interesso verso il Centro di Igiene Mentale di Sorrento (leggi qui i dettagli). Marilina, che ha esperienza pluridecennale e che è un punto fisso della danza classica in penisola Sorrentina e non solo, ci ha tenuto sempre tantissimo a cercare di tenere sempre accesi i riflettori sulla situazione che ha visto coinvolta la struttura sorrentina la cui importanza è assolutamente rilevante.

Una situazione allucinante, che doveva prevedere lo sgombero della struttura, che ha in cura un migliaio di pazienti, ufficialmente dal primo marzo di quest’anno. Tanti sono stati i cittadini che si sono attivati per contrastarne la chiusura e tante sono state le proteste alle quali hanno preso parte anche i sindaci della Penisola Sorrentina, dal sindaco di Meta Giuseppe Tito a quello di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli. Impegno totale anche di Rosario Fiorentino per contrastare un provvedimento assolutamente discutibile.

E anche Marilina Iacono è sempre stata in prima fila per cercare di fare qualcosa di concreto in tal senso. Ecco quindi che è nato lo spettacolo “Le intelligenze multiple”, per far sì che il Centro non venga dimenticato e che questa non rimanga soltanto una solita storia all’italiana. Uno spettacolo che è nato in prima persona da chi più di altri vive e conosce queste problematiche, mentre tanti si riempiono la bocca di parole inutili e mentre i politici spesso rivolgono le proprie attenzioni ad altro, le ragazze di Marilina ballano. Ballano per i diritti di chi ne ha più bisogno.