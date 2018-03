Sant’Agnello, multe e carri attrezzi per le auto del Wine Bar. De Gregorio “Tenete il parcheggio aperto”

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Il Wine Bar dei De Gregorio è uno dei locali più “trendy” della costa di Sorrento. Una vetrata sulla piazza di fronte alla chiesa, suggestiva come nelle grandi capitali mitteleuropee, una grande ed ottima varietà di vini, ambiente giovanile e interessante ma , oltre a varie contestazioni amministrative, ora cominciano a vedersi piovere ogni venerdì e sabato multe e carri attrezzi sulle auto dei loro clienti. Ci avevano detto di lamentele dei residenti al sindaco Sagristani e all’amministrazione, per cui la polizia municipale è intervenuta in seguito a queste istanze.

Ci rechiamo dai De Gregorio e gli chiediamo “Se vi sono queste lamentele per via dei Gerani , perchè non avvisate i vostri clienti?”

Sulla pagina facebook ufficiale c’è un avviso

Dopo un richiamo formale da parte del Comune di S. Agnello,

si Avvisano i Gentili Clienti che, dai prossimi giorni, per un corretto svolgimento dell’ordine pubblico, le auto in divieto di sosta (marciapiedi, fuori dagli stalli, ecc.) verranno sanzionate con multe e là dove necessario interverrà la rimozione forzata tramite addetti competenti. Si consiglia, quindi, di sostare le Auto nel Parcheggio ”Garage S.Agnello” sito in Corso Italia, adiacente Tropical Farm e Coppola Giocattoli, nonchè di fronte al Panificio.

Grazie

Va bene l’avviso, ma avete offerto ai vostri clienti la possibilità di parcheggiare? Ci ha colpito vedere i vigili per strada fare multe e intervenire col carro attrezzi, loro ci hanno spiegato che la situazione era diventata problematica per la viabilità perchè non avete fatto una convenzione col parcheggio?

“Vorremmo farla, ma il parcheggio dopo la mezzanotte chiude. E’ normale per un paese turistico? E dovrebbe essere aperto anche dietro e non solo sul Corso Italia. Come mai? Che problemi ci sono , non dovrebbe essere anche di uso pubblico? Siamo esasperati per questi continui controlli che non ci sono in altri contesti, come a Piazza Cota o Piazza Tasso, stiamo solo lavorando e portando avanti un’attività che piace. Ci controllano tutto e noi paghiamo tutto , come la SIAE, per esempio, ma tutti gli altri lo fanno?”

Noi insistiamo , ci sono persone che si lamentano, avete provato a insistere?

“Insomma vorremmo anche fare una convenzione per evitare di far trovare nostri clienti che, sotto la pioggia, non si sono più trovati con l’auto fuori il locale, ma per farla ci vorrebbe una parcheggio aperto, un parcheggio che è stato realizzato per fini pubblici ed in un paese turistico lo trovi già chiuso a mezzanotte, è normale? Comunque ci fanno tutte queste multe, ma a Pasqua qui le faranno? A questo punto bisogna far si che il parcheggio rimanga aperto anche la notte per risolvere il problema e colpire davvero chi rimane in sosta nonostante la possibilità di parcheggiare, siamo persone che lavorano”