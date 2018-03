Sant’Agnello meravigliosa danza con “Le intelligenze multiple”: spettacolo di Marilina Iacono per il Centro Igiene Mentale di Sorrento, uno schiaffo alle coscienze

Da Oscar, nella categoria spettacoli per fini sociali. Questo c’è stato ieri sera all’ Hotel La Pace di Sant’Agnello grazie a Marilina Iacono. La compagnia Luna danzava per loro, per i malati mentali. Contro l’indifferenza e il rifiuto . Uno schiaffo alle coscienze, uno spettacolo evento di straordinaria intensità e di meravigliosa danza questo de “Le intelligenze multiple”.

Lo spettacolo di Marilina Iacono per il Centro Igiene Mentale di Sorrento merita platee nazionali ed internazionali . Uno spettacolo unico questo diper cercare di tenere vivo l’interesso verso il Centro di Igiene Mentale di Sorrento (leggi qui i dettagli). Marilina, che ha esperienza pluridecennale e che è un punto fisso della danza classica in penisola Sorrentina e non solo, ci ha tenuto sempre tantissimo a cercare di tenere sempre accesi i riflettori sulla situazione che ha visto coinvolta la struttura sorrentina la cui importanza è assolutamente rilevante.

Una situazione allucinante, che doveva prevedere lo sgombero della struttura, che ha in cura un migliaio di pazienti, ufficialmente dal primo marzo di quest’anno. Tanti sono stati i cittadini che si sono attivati per contrastarne la chiusura e tante sono state le proteste alle quali hanno preso parte anche i sindaci della Penisola Sorrentina, dal sindaco di Meta Giuseppe Tito a quello di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli. Impegno totale anche di Rosario Fiorentino per contrastare un provvedimento assolutamente discutibile. Ma di tutti i sindaci nessuno era presente, mentre Rosario Fiorentino ha lanciato un accorato appello e alla fine c’è stata una straordinaria e coraggiosa testimonianza di una ragazza uscita dal tunnel e ora rifiorita nella sua straordinaria vitalità e bellezza.

E anche Marilina Iacono è sempre stata in prima fila per cercare di fare qualcosa di concreto in tal senso, coinvolta in prima persona da questa problematica, è l’unica compagnia di ballo in Italia che porta avanti la tematica delle malattie mentali, per la sua arte e per il suo impegno è stata di recente coinvolta dall’ Unesco. Non solo anche fra le sue ballerine, tutte stupende, bellissime, bravissime, c’è chi ha voluto testimoniare l’utilità, anzi l’indispensabilità, di avere questa struttura sul territorio. Senza contare che le persone accolte li in residenza, saranno probabilmente condannate a morte se sradicate da loro contesto. . Ecco quindi che è nato lo spettacolo “Le intelligenze multiple” all’hotel La Pace, patrocinato dal Comune di Sant’Agnello, presente l’assessore Giuseppe Gargiulo, il presidente Maria De Martino, il segretario PD Lucia Gargiulo, la poetessa Anna Bartiromo. , per far sì che il Centro non venga dimenticato e che questa non rimanga soltanto una solita storia all’italiana. La Danza come strumento per una battaglia sociale, contro il silenzio il rifiuto e l’indifferenza verso la malattia mentale. Uno spettacolo , intervallato da interventi di medici, di esperti, politici impegnati ed testimonianze , che è nato in prima persona da chi più di altri vive e conosce queste problematiche, mentre tanti si riempiono la bocca di parole inutili e mentre i politici spesso rivolgono le proprie attenzioni ad altro, le ragazze di Marilina ballano. Ballano per i diritti di chi ne ha più bisogno. Ci viene in mente Sting “They dance alone” , li ballarono contro i “Desaparacidos”, qui ballano contro il Centro di igiene mentale, che qualcuno vorrebbe far scomparire dal territorio con i suoi malati, dimenticando che una persona su quattro , stando agli studi scientifici, soffre di problemi psichici, e che il solo centro ha in cura mille persone, mille persone , con le famiglie, che saranno costrette a ulteriori disagi oltre a quelli che già soffrono “Mille persone deportate, mille persone disastrate..”, come ha detto Rosario Fiorentino. E alla fine fra le ballerine , una testimonianza coraggiosa, di una esperienza personale, di ringraziamento al centro e un appello a non farlo chiudere, altrimenti altri non potranno essere salvati, la distanza pregiudica la possibilità di essere aiutati e di poter usufruire dei servizi. Servizi che non ci potranno più essere, nonostante i tanti spazi pubblici comunque esistenti e la possibilità di sistemare il centro, perchè a qualcuno da fastidio vedere i malati I veri malati sono loro.. Per tutto questo hanno ballato le ragazze di Marilina, e sono state straordinarie…non facciamole ballare da sole.