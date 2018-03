Sant’Agnello l’anti Sagristani Fabio Aponte del M5S comincia a far paura. E cercano di demolirlo col canile di Gargiulo

Sant’Agnello l’anti Sagristani Fabio Aponte del M5S comincia a far paura. E cercano di demolirlo . Il primo cittadino dell’unico comune al voto in Penisola Sorrentina la prossima primavera , scampatosi da una candidatura alla Camera, come il sindaco di Sorrento Cuomo e di Meta Tito, che sarebbe stata una debacle di fronte all’ondata del Movimento Cinque Stelle, potrebbe avere un solo avversario, un candidato spendibile e catalizzatore di consensi del Movimento di Grillo ora guidato da Di Maio.

A livello locale i Cinque Stelle non riescono ad avere gli stessi consensi del nazionale e questo è assodato, ma i tempi stanno cambiando. Se all’entusiasmo per i pentastellati si abbina un candidato che possa essere catalizzatore di consensi e spendibile come amministratore con esperienza potrebbe uscire la sorpresa nell’urna .

A Sant’Agnello Sagristani non si è impegnato, stando ai voti, il PD è sceso del tre per cento , dal 19 al 16, il centro destra è rimasta una grossa forza attorno al 30 per cento , mentre il M5S è arrivato al 46% oltre il 20 % in più di voti rispetto a prima

Rosario Lotito, un punto di riferimento per il Movimento Cinque Stelle in Penisola Sorrentina, ci ha riferito che attualmente non vi è alcuna lista ufficiale, ma la possibilità di candidarsi c’è. Occorre che il Movimento dia il placet, fatte le opportune verifiche.

Il candidato a Sant’Agnello sembrerebbe Fabio Aponte, che richiama anche alla mente la famosa MSC dell’Aponte di successo, persona che incarna i requisiti del candidato sindaco ideale , stimato, onesto, professionale ed esperto anche di cose amministrative , visto che fa parte della commissione edilizia integrata.

Finora niente di nuovo e nessuno ha avuto da eccepire, ma ovviamente questo candidato comincia a far paura a tutti. Anche alle possibili future altre liste, da dove sono partite le bordate. Dove era quando è stato approvato il canile a Trasaella da Agostino Gargiulo? Veramente dove eravamo anche noi di Positanonews…

In effetti non possiamo sempre come cani da presa, e ci vuole. Anche noi di Positanonews abbiamo esaltato quel progetto del canile , veramente più che un canile , un rifugio. Che ci potesse essere anche qualche interesse del privato non lo abbiamo escluso, ma che si pensasse finalmente a uno spazio per i nostri amici a quattro zampe ci sembrava un’ottima idea. E sinceramente non vediamo il giornale come un osservatorio sul processo alle intenzioni..

Se escono le contraddizioni le scriviamo anche noi, vedi housing sociale. Se Gargiulo ha usato il “cavallo di troia” dei cani per farsi edifici e volumi utili, perchè di questo si tratta senza ammorbare i lettori , allora, avutone le prove giudiziarie , non quelle di documenti , che poi si rivelano falsi ( come è successo con l’housing sociale dove ci sono state anche delle denunce da parte del progettista Elefante, ndr ), allora lo scriveremo.

Ma non significa che vi sia il male assoluto in tutto. Bisogna capire se l’informazione viene utilizzata o è neutra, anche quando fa inchieste certosine e documentate, che abbiamo apprezzato anche noi quando ben strutturate.

Abbiamo sbagliato ad approvare “mediaticamente” il progetto come altre idee presentate come belle e buone? Vedremo e giudicheremo. Aponte ha sbagliato ad approvare a non acquisire le carte mettendosi contro tutto e tutti dopo l’interrogazione del Movimento Cinque Stelle ? Non sappiamo come sono andate le cose, di certo neanche Di Maio è perfetto, a volte sembra che ai Cinquestelle si chiede di essere più integri di un francescano o di un prete, mentre bisogna che siano persone normali e oneste, con i loro difetti di umanità.

A volte così facendo non si fa altro che eliminare un avversario che, se non può eliminare il sindaco può eliminare sicuramente qualche consigliere di opposizione di altri gruppi. Il Movimento Cinque Stella comincia a far paura anche in Penisola Sorrentina, se il candidato viene visto come un possibile sindaco potrebbe uscire anche la sorpresa, ecco perchè si cominciano a fare attacchi, secondo noi. E se si scarta questo per un altro, uscirà qualcosa anche per quell’altro, un parente, un amico, un pinco pallino che ha qualche interesse lo si trova sempre.. E’ il punto debole del M5S la richiesta di integrità massima con gli 007 che si scagliano ha colpito anche a livello nazionale, perchè nessuno è mai perfetto. Ma mentre a livello nazionale non li ferma, a livello locale le cose vanno ben diversamente.