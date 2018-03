Sant’Agnello consiglio comunale bilancio ok, ma tensione Accardi – Gargiulo. Sagristani e Orlando sfida bis? Sono queste le tematiche all’ordine del giorno più che gli argomenti ufficiali del bilancio per il Comune della costa di Sorrento al voto la prossima primavera.

Campo di battaglia secondo alcuni la Venerabile Arciconfraternita del Gonfalone dei Santi Prisco ed Agnello gestita prima da Antonino Accardi poi da Vincenzo Gargiulo, il primo zio di Clara Accardi, il secondo nipote di Peppe Gargiulo ( Boomerang ) attuale assessore. Dopo la vittoria di Gargiulo poi ci sarebbe stata la contromossa di una lista vicino agli Accardi. Insomma dietro le elezioni del Comune della Penisola Sorrentina si nasconderebbero retroscena non indifferenti. Ovviamente bisogna prendere con le pinze quello che esce fuori dal web, anche Positanonews era stato indicato per aver parlato degli anonimi all’inaugurazione di un ristorante col sindaco Sagristani, peccato che quell’incontro non c’è mai stato. Ora si parla di un incontro della Accardi con Sagristani dove quest’ultimo avrebbe indicato in lei il prossimo sindaco, a questo punto Gargiulo vorrebbe che il sindaco chiarisse. Confermata dalla struttura comunale che l’IP da cui sono partiti alcuni post del falso profilo di Daniela De Angelis è l’indirizzo del proxy del Comune e c’è stata un’interrogazione da parte della minoranza di Orlando, con controreplica del sindaco Piergiorgio Sagristani che ha escluso possa riferirsi a lui. Poi un’interrogazione sui servizi sociali più cari della Penisola Sorrentina, questo perchè Sant’Agnello da più servizi, tipo asilo nido ed altro. Per cui è sinonimo di civiltà investire sul sociale se il Comune investe più sui servizi. “Non è così….- spiega Giuseppe Coppola -. Sant’Agnello ha 177000 euro di nido che Massa e Sorrento non hanno perché hanno il nido nella pubblica istruzione. Se togliamo il nido di Sant’Agnello oppure se aggiungiamo il nido a Sorrento e massa la cifra è omogenea” “Anche l’ultimo consiglio di questa malandata amministrazione non è stata visibile ai cittadini nonostante la nostra richiesta di streaming da cinque anni a questa parte – dice l’opposizione di Liberi e Uguali -.

Si discuteranno tre nostre interrogazioni e poi il Bilancio 2018.

La prima sui profili fasulli che provengono direttamente dalle stanze del Comune.

La seconda sullo spreco dei nostri soldi in questi cinque anni per contributi e sussidi

La terza sulla mancata entrata di soldi pubblici per la pessima gestione del patrimonio comunale.

Verrà poi discussa in sede di approvazione del Bilancio la nostra proposta di emendamento tesa a ridurre alcune spese inutili per sistemare in maniera decorosa il nostro cimitero comunale e qualche marciapiede. Purtroppo, al pari di tutte le altre proposte sinora fatte, anche questa verrà cestinata.” Sagristani ha fatto approvare il bilancio e ha replicato sulle accuse, cosa che ha fatto anche sui social, a cominciare dalle accuse alla Accardi di prendere sia lo stipendio che il compenso come assessore, sull’housing sociale e quant’altro. “Sentiamo tutti i giorni a personaggi che si sono arricchiti con la politica con conflitti di interesse giganteschi tecnici ..legali …facendosi case e appartamenti per i familiari fino alla 4 generazione parlare di emergenza democratica solo perché da 5 anni non possono più continuare nelle loro redditizie attività !!! Ma se ne facciano una ragione il loro tempo e finito sono stati per sempre cassati dal popolo !!!”Fra le altre accuse il Katarì chiuso e l’ Oasi del WWF non fruibile , per entrambe le situazioni ci saranno soluzioni a breve. Ma alla fine la discussione si svolge molto sui social, ora sono presi di mira anche Orlano, Gnarra e Lucia Gargiulo che addirittura vorrebbero fare un centro per migranti. Insomma fra fake news, vere e verosimili, si perde di vista la realtà che è solo quella dei fatti dell’operato politico.