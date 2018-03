Sant’Agnello casa albergo per anziani di Busiello . Giuseppe Gargiulo “Spintonato e sottratto della macchina fotografica”

Sant’Agnello casa albergo per anziani di Busiello . Giuseppe Gargiulo “Sono stato picchiato”. La vicenda che ha portato a una querelle mediatica per l’amministrazione di Piergiorgio Sagristani e, pare, addirittura abbia provocato strascichi con l’amministrazione di Giuseppe Cuomo a Sorrento, dove l’assessore Mario Gargiulo è stato cacciato dalla Giunta e, secondo gli opinionisti, portato l’amministrazione Cuomo ad un accordo con Marco Fiorentino, ritorna alla ribalta per un episodio di cronaca.

A rivolgersi a Positanonews Giuseppe Gargiulo , classe 1946, residente ai Colli di Fontanelle, che ci racconta un episodio incredibile avvenuto martedì 27 marzo verso le 13 dove proprio di fronte a questo enorme manufatto , fra i Colli e Trasaella, ha cominciato a scattare foto “Non davo fastidio a nessuno, sono un libero cittadino , libero anche di scattare foto. Quando è arrivato un ragazzo col padre, lui mi ha spintonato e e il padre si è messo la mia macchina fotografica in tasca. Sono poi andato dai carabinieri , ma non sono venuti”

Una vicenda sconcertante, le persone non sono state identificate ne sappiamo se vi sono indagini, ma riportiamo quanto ci viene riferito con una lettera molto dettagliata e ricca di particolari controfirmata dal Gargiulo. Positanonews è andato poi ieri a fare foto e video sullo stato dei luoghi , dall’esterno si riesce comunque a vedere una costruzione enorme, all’esterno il cartello con tutti i riferimenti.