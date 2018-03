Sant’Agnello. Ai Colli di Fontanelle bus turistico si schianta contro un muro. Poteva essere una tragedia

Sant’Agnello. Questa sera un pullman turistico, mentre percorreva Via Nastro Azzurro, in località Calcara ha perso improvvisamente il controllo urtando in modo violento contro il muro. Si registrano dei feriti ma, fortunatamente, la presenza del muro ha fermato la corsa del mezzo evitandone la caduta di sotto e, quindi, quella che sarebbe stata una tragedia. Ancora non si conoscono le dinamiche precise dell’incidente.