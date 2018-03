Sanita’ pubblica, liste d’attesa per visite fino a 65 giorni contro i 7 nel privato e 6 in intramoenia

19/03/2018 – E’ in media di 65 giorni l’attesa per una visita nella sanita’ pubblica, contro 7 giorni nel privato e 6 in intramoenia. Emerge dall’Osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei Sistemi Sanitari Regionali, ricerca commissionata dalla Funzione Pubblica Cgil e condotta dal centro C.R.E.A. Sanita’. E’ la prima indagine a confrontare tempi e costi nell’arco di 3 anni (2014-2017) e su un campione di oltre 26 milioni di cittadini (44% della popolazione) in Lombardia, Veneto, Lazio e Campania.Dal report, che ha preso in considerazione 11 prestazioni senza esplicita indicazione di urgenza, e’ emerso chiaramente quanto i cittadini da tempo lamentano, ovvero che le liste d’attesa nella sanita’ pubblica sono estremamente lunghe. Si va, ad esempio, da 22,6 giorni per una radiografia a una mano o una caviglia a 96,2 per una colonscopia. Le stesse prestazioni, se effettuate in intramoenia, registrano invece attese, rispettivamente, di 4,4 e 6,7 giorni, e nel privato di 3,3 e 10,2 giorni. I dati rafforzano le preoccupazioni emerse da precedenti ricerche. Di fatto, sottolinea Federico Spandonaro direttore di Crea Sanita’, “la tempestivita’ di accesso sembra una condizione garantita dal Servizio Sanitario Nazionale solo per le prestazioni urgenti. Mentre diventa di fatto un ‘servizio a pagamento’ nei casi restanti, che sono prevalenti numericamente”. L’analisi, commenta Serena Sorrentino, segretaria generale FP Cgil, ci consegna, “una situazione in cui il Ssn continua ad arretrare, soccombendo alla concorrenza del privato”.

I tempi di attesa per una visita specialistica o un esame nella sanita’ pubblica sono aumentati in media tra 20 e 27 giorni in 3 anni. Lo indicano i dati dell’ Osservatorio su tempi di attesa e costi delle prestazioni sanitarie, commissionato da Funzione Pubblica Cgil e realizzato dal C.R.E.A. Sanita’ in 4 regioni. Emerge, ad esempio, che dal 2014 a oggi l’attesa per una visita oculistica nel pubblico e’ aumentata da 61 giorni a 88 (+ 26 giorni) e quella per una visita ortopedica da 36 giorni a 56 (+20 giorni).Per una colonscopia nel pubblico nel 2014 avremmo dovuto attendere 69 giorni, oggi ben 96, con un aumento di 27 giorni. La rilevazione ha preso in esame un arco di tempo che va dal 2014 al 2017 e mostra che “non solo il fenomeno non si riduce negli ultimi anni, anzi tende semmai ad aggravarsi”, sottolinea Federico Spandonaro, direttore del Centro Studi Crea Sanita’ dell’Universita’ di Roma Tor Vergata. Si rileva, inoltre, aggiunge una “grande variabilita’ regionale, come anche fra strutture diverse e prestazioni”. Il che’ suggerisce “carenza di organizzazione e coordinamento nel gestire in modo efficiente la domanda”. Emerge “un disallineamento tra le aspettative dei cittadini e i tempi di attesa dell’offerta pubblica, cosi’ come tra i costi”. Per queste ragioni, conclude Serena Sorrentino, segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil, “continua la nostra mobilitazione per difendere e potenziare il Servizio sanitario nazionale” con “l’impegno per invertire la tendenza al definanziamento e garantire un adeguato livello di occupazione”.