Salerno, undici anni e orfana: muore d’infarto a casa dei nonni

SALERNO – Non c’è stato niente da fare per la bambina di undici anni che ieri sera, poco prima delle 20, è stata stroncata da un malore nell’abitazione in cui viveva. Due ambulanze, la prima arrivata in meno di cinque minuti dall’allarme, hanno potuto fare ben poco. La tragedia è avvenuta in via Luigi Guercio. La bambina era in casa con la nonna, con la quale viveva dopo il decesso di entrambi i genitori. La piccola era nella sua stanza quando ha avuto un colpo di tosse ed è caduta a terra. I familiari hanno immediatamente avvertito il 118 e la centrale operativa ha attivato il Saut di via Vernieri. In pochi minuti è arrivata sul posto un’ambulanza dell’Humanitas. Celermente, gli infermieri e il medico dell’equipaggio sono saliti in casa e hanno cercato in tutti i modi di rianimare la bambina che era in arresto cardiocircolatorio. Massaggio cardiaco, ventilazione assistita e altre manovre non sono riuscite a farle ripartire il cuore. Non si esclude che il colpo di tosse sia stato conseguente e segno evidente dell’arresto cardiocircolatorio.

Salvatore De Napoli LA CITTA