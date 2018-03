Salerno. Scuola, liberi 703 posti, chance per precari e prof dal nord. Ecco le cattedre disponibili in tutti i gradi dell’istruzione

Sono 703 le cattedre libere in provincia di Salerno per il prossimo anno scolastico. A renderlo noto è l’Ufficio scolastico provinciale che fa riferimento ai dati relativi ai pensionamenti che scatteranno dal primo settembre. Il contingente dei 703 posti vacanti, sebbene provvisorio, alimenta speranze di assunzione per i tanti docenti precari delle medie e delle superiori che si apprestano a sostenere il concorso tra maggio e giugno. Speranze di ritorno a casa anche per i docenti trasferiti al centro-nord nel piano di assunzione della Buona Scuola previsto dalla legge 107. Ma andiamo con ordine. L’ufficio scolastico provinciale ha diramato un elenco di 703 docenti destinati alla pensione: l’elenco vede nello specifico 110 posti liberi alla scuola dell’infanzia, 213 cattedre libere alla scuola elementare, 188 alle medie e 192 alle superiori. Un numero esorbitante se si considera che l’anno scorso i pensionati furono non più di 450. Si tratta comunque, secondo quanto precisato dalla direzione di via Monticelli, di un elenco dei posti che potrebbero rendersi disponibili per il personale docente a seguito del pensionamento degli attuali titolari. «Si precisa – afferma la direzione provinciale – che trattasi di dati presunti e suscettibili di variazione, giacché l’accertamento dell’effettivo diritto a pensione è di competenza dell’Inps; inoltre possibili variazioni possono derivare dalla lavorazione dell’Organico di diritto da parte della amministrazione scolastica. Sui posti accertati, a seguito della conferma in organico, sarà possibile effettuare i trasferimenti del personale titolare, i passaggi di cattedra e di ruolo e le immissioni in ruolo». Il dato dei 703 posti liberi per i docenti alimenta in ogni caso le speranze di assunzione e di avvicinamento per tanti docenti salernitani ancora in servizio al centro nord Italia. Ammonta infatti ad almeno a 3.660 persone l’esercito dei prof e delle maestre salernitane titolari o in servizio in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte o Veneto. Il dato, che fotografa un aumento negli ultimi cinque anni dei flussi migratori nella scuola, emerge dal raffronto tra il numero di domande di avvicinamento giunte quest’anno all’Ufficio scolastico provinciale e quelle autorizzate su trasferimenti e assegnazioni provvisorie. I prof salernitani di ruolo che insegnano lontano da Salerno sono quindi 3.660, dei quali 917 sono stati assunti col recente piano di immissioni in ruolo previsto dalle legge 107; gli altri titolari al nord sono gli assunti nel triennio 2014-2017 da scorrimento delle Gae, le graduatorie ad esaurimento provinciali. Docenti salernitani perennemente con la valigia che si sono rassegnati da anni a vivere lontano da affetti, casa, famiglia e luogo di nascita. Tanti, tantissimi i docenti cilentani, ma anche quelli dell’Agro nocerino sarnese che negli ultimi cinque anni si sono trovati a lavorare dal Lazio in su. I più fortunati optano per la vita da pendolari, con sveglia alle 4 o alle 5 di mattina per prendere il treno superveloce diretto a Roma o alle province del Lazio. Chi invece è titolare e assunto in ruolo dalla Toscana in su è obbligato a prendere camera o casa in affitto sobbarcandosi spese di varia natura. Adesso la pubblicazione di 703 cattedre libere fa sperare i docenti che attendono da anni il ritorno a Salerno. A sperare sono anche i docenti precari che attendono un’assunzione: si tratta di 550 prof precari ancora inseriti nelle interminabili Gae (Graduatorie ad esaurimento provinciale) e di almeno altri 1.000 inseriti nelle graduatorie di seconda fascia di istituto (quelle da cui i presidi attingono per le supplenze brevi) che entro lo scorso 26 marzo hanno presentato domanda di partecipazione al concorso bandito dal Miur per l’assunzione di prof alle medie e alle superiori. (Gianluca Sollazzo – Il Mattino)