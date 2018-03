Salerno. Ricorso di due ex detenuti a Fuorni: «In una mini-cella in 10, senza acqua né riscaldamento. Lo Stato deve risarcirci»

Salerno. Stipati in una cella di circa 20 metri quadri con altri 8 detenuti, senza acqua calda né riscaldamento. Un trattamento inumanochesarebbe stato patito da alcuni detenuti salernitani che, ora, chiedono al ministero della Giustizia il risarcimento per quella detenzione che, a loro dire, avrebbe violato l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Entrambi i procedimenti, seguiti dagli avvocati Anna Sassano e Dario Barbirotti, pendono davanti al giudice Iachia del tribunale civile di Salerno che dovrà decidere se accogliere o rigettare i ricorsi finalizzati ad ottenere il risarcimento in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, pronunciata l’8 gennaio 2013, che ha imposto all’Italia di prevedere una norma che consenta, a chi ha subito il trattamento disumano in carcere, di essere risarcito. Le vicende, oggetto dei due distinti procedimenti, si riferiscono a periodi di detenzione precedenti al 2014 quando, nel penitenziario salernitano, erano ristretti fino a 600 detenuti: 233 in più rispetto al parametro della capienza regolamentare che prevede che all’interno dell’istituto non possano esserci più di 367 detenuti (oggi il carcere di Fuorni ne contiene 488). Nel ricorso, redatto dagli avvocati Sassano e Barbirotti, si parte quindi dal sovraffollamento: la detenzione dei due detenuti non avrebbe rispettato i parametri europei che fissano in tre metri quadri lo spazio minimo disponibile a favore di ciascun ristretto. Ci sono poi altre violazioni, puntualmente elencate nel ricorso redatto dai legali, che avrebbero contribuito a rendere inumane le condizioni di espiazione pena dietro le sbarre del penitenziario salernitano. Era il novembre 2016 quando il giudice del tribunale di Salerno Lucia Cammarota, con un’ordinanza di trenta pagine, accolse il ricorso di risarcimento avanzato da un giovane ex detenuto del carcere di Fuorni per trattamento inumano, rigettando le eccezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato e condannando il Ministero della Giustizia. «Chi ha sbagliato va punito, ma non umiliato» scrisse il giudice nella motivazione che si rifaceva al principio secondo il quale «ogni detenuto deve vivere nelle condizioni che sono compatibili con il rispetto della dignità umana» poiché «chi ha commesso un reato, non per questo cessa di essere titolare dei diritti fondamentali, perché di fronte ai diritti inviolabili della persona tutti gli uomini sono uguali e continuano ad esserlo anche da detenuti». Quella sentenza rappresentò la prima pronuncia di accoglimento in materia da parte del Tribunale di Salerno che si pose così in linea con le massime di tutti i Tribunali d’Italia, che hanno già accolto tali richieste a causa del sovraffollamento carcerario. Molti però i ricorsi che vengono rigettati e che pongono Salerno come uno dei tribunali più rigidi in materia di risarcimento per trattamento disumano in carcere. Attualmente, però, stando all’ultima relazione redatta dal direttore della casa circondariale di Salerno Stefano Martone, le cose nel penitenziario di Fuorni sono migliorate: «allo stato attuale l’88% dei detenuti gode di un regime di ordinaria apertura – non meno di 8 ore al giorno – e il 12% di un regime di ulteriore apertura». «La crisi della giustizia – afferma il radicale Donato Salzano, segretario dell’associazione salernitana Maurizio Provenza – è nel sovraffollamento delle carceri, una situazione drammatica, riflesso del sovraffollamento sulle scrivanie dei magistrati. Dietro quelle centinaia di faldoni ci sono esseri umani: centinaia di persone che, per più del 50% dei casi, sono ancora in attesa di giudizio dietro le sbarre del carcere di Fuorni. In tutta Italia – conclude Salzano – i penalisti si astengono dalle udienze per chiedere al governo di ripristinare la legalità, quella per cui dal 2013 il nostro Paese viene sanzionato per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani. A Salerno, invece, si pensa agli ascensori della cittadella. Non dobbiamo dimenticare che, come diceva Voltaire, è dalle carceri e non dai palazzi che si misura il grado di civiltà di una nazione». (Viviana De Vita – Il Mattino)