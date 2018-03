Salerno. Indomita in campo. Sfiderà l’Ischia per il primo posto

Dopo la sconfitta sul campo dell’Azzurra Volley, c’è subito la possibilità del riscatto per l’Indomita maschile. Domani, mercoledì, alla Senatore, capitan Morriello e compagni, affronteranno l’Asd Ischia Pallavolo. Il match della sedicesima giornata, non disputato lo scorso febbraio, a causa del maltempo ,che ha impedito alla compagine isolana di partire da Ischia, è una delle sfide più importanti e attese del campionato. L’Indomita sfiderà una delle squadre più forti della competizione, una partita difficile sia sulla carta che in campo; il tutto coronato dalla voglia di vincere della squadra ischitana, la quale, con una vittoria, partirebbe alla volta del primo posto.