DA SALERNO A CAPRI, RIPARTONO LE LINEE ALICOST DAL 26 MARZO

Riparte il 26 marzo dal Molo Manfredi la linea della compagnia marittima ALICOST da Salerno a Capri. Ore 8:40 il primo collegamento che apre la stagione turistica a bordo della Motonave RELAX, per navigare in costiera amalfitana e raggiungere l’isola di Capri. La partenza da Salerno sarà alle 8:40, da Amalfi alle 9:30 e da Positano alle ore 10:00.

“Inauguriamo la stagione turistica con il primo collegamento fino a Capri – dichiara l’armatore Fabio Gentile, amministratore della compagnia marittima Alicost – le biglietterie sono già attive presso la nuova Stazione Marittima di Salerno e ai porti di Amalfi e Positano così come sul nostro sito internet www.alicost.it”.

Da giugno ripartiranno anche i collegamenti per Ischia e per il Cilento, che arriveranno fino al porto di Sapri, creando in questo modo un ulteriore servizio in supporto ai comuni della fascia costiera al confine tra Campania e Basilicata. Le nuove Linee marittime turistiche sono competitive anche sotto il profilo dell’impatto ambientale, pienamente conformi alle norme internazionali vigenti.

“La nostra flotta vanta 8 unità veloci, tra cui High Speed Craft e motonavi, con motori esterni ed arredi completamenti nuovi – continua l’armatore Fabio Gentile. Il nostro obiettivo è da sempre garantire una navigazione sicura e in pieno confort tra le bellezze dei Golfi di Napoli e Salerno, con servizi efficienti e personale altamente specializzato”.

Per orari e tariffe oppure approfondimenti www.alicost.it

alicostspa@alicost.com

ph. +39 089871483