Salerno. Assenteismo al Ruggi, altri 22 proscioglimenti: solo irregolarità per l’uso del badge

Salerno. Altri ventidue dipendenti – tra medici, infermieri e personale sanitario – prosciolti dall’accusa di assenteismo presso l’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. La decisione è stata adottata, ieri mattina, dal gup Piero Indinnimeo che si sta muovendo su un solco ben preciso: secondo quanto disposto dalla legge Brunetta sull’uso del badge aziendale, per dimostrare il reato non basta solo provare che il cartellino sia stato usato da un’altra persona (circostanza che potrebbe portare, al parere del gup, solo ad un rilievo disciplinare) ma va anche provata l’assenza dal servizio del dipendente. E il giudice, seguendo tale ragionamento, nelle scorse settimane ha già disposto il non luogo a procedere di circa un centinaio di dipendenti: numero destinato a salire in quanto, anche nelle prossime settimane, lo stesso giudice dovrà vagliare le posizioni di quei dipendenti che non rispondono di truffa ma solo di un «uso non corretto del cartellino marcatempo». Complessivamente circa duecento posizioni: una ventina alla settimana fino al 26 marzo quando, in un’unica udienza, saranno trattate le posizioni di novanta imputati. Entrando nel merito della decisione, lo scambio del cartellino marcatempo è solo una modalità della condotta di reato che si consuma solo «provando, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’assenza del dipendente dal servizio». Solo così l’attestazione della sua presenza, tramite badge, sarebbe falsa. Nei processi in cui è intervenuto il non luogo a procedere, per il gup, non è stata provata l’assenza dal servizio per i dipendenti che erano stati accusati dal pm di violazione della legge Brunetta, anzi alcuni di loro hanno documentato la presenza a lavoro. Inoltre il gup, prendendo in esame il periodo di osservazione (dicembre 2014 fino a marzo 2015 quando furono installate le telecamere su due orologi marcatempo per la rilevazione delle presenze giornaliere), ha evidenziato che «se si ritenessero false tutte le attestazioni di presenza rilevate in quel periodo dai due orologi marcatempo si arriverebbe ad un’assenza di circa 800 dipendenti». Dal barelliere, all’infermiere, al medico e personale in genere. In poche parole un ospedale quasi vuoto. E il gup nella motivazione alle sentenze già emesse lo spiega bene in quanto il reciproco scambio di badge (avvenuto tra una generalità di dipendenti con diverse mansioni e qualifiche all’interno dell’azienda ospedaliera) «non ha creato alcun tipo di disservizio all’interno nell’ospedale né sotto il profilo organizzativo – nel senso che tutti i dipendenti erano presenti a lavoro per l’intero orario di servizio previsto dal contratto – né per l’utenza nel senso che i malati non hanno mai sofferto illeciti vuoti di organico né prima, né dopo e né durante l’orario di servizio dei dipendenti che – pur non timbrando personalmente – non si sono mai allontanati una volta giunti in orario in azienda dal luogo di lavoro, permanendovi fino alla fine dell’orario». Ma la procura non ci sta: per le sentenze di non luogo a procedere già emesse ha presentato ricorso ai giudici d’appello. (Angela Trocini – Il Mattino)