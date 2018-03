Salerno. Aeroporto, conto alla rovescia per il bando da 40 milioni. Priorità alla nuova pista

Poco meno di 40 milioni di euro. È questo il valore del master plan che riguarda il futuro dell’aeroporto di Salerno. E che, da qui a poco tempo, entrerà nella sua fase operativa. È questione di giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell’Ambiente che dà il proprio ok – l’ultimo necessario – al progetto di sviluppo dello scalo salernitano. Con la pubblicazione in gazzetta, che sancirà la fine dell’iter burocratico per il rilascio della valutazione di impatto ambientale del progetto, si potrà entrare nella fase 2 e cioè nella preparazione del bando. Il decreto del ministero dell’Ambiente è datato 6 febbraio. Lo scorso luglio anche il Mibact, ovvero il ministero per i beni culturali, aveva dato il proprio ok alla progettazione pluriennale che la vecchia dirigenza della società di gestione dello scalo salernitano – con presidente Antonio Ilardi – aveva depositato presso gli uffici dell’ente nazionale per l’aviazione civile. Ora, con il secondo e ultimo nullaosta necessario da parte del ministero, tecnicamente potranno partire altri due procedimenti: da un lato il cambiamento di destinazione d’uso delle aree interessate all’ampliamento dell’aerostazione e della pista e, dall’altro, gli espropri. Due questioni strettamente collegate tra di loro. «Considerato che il progetto – si legge nel decreto ministeriale – richiederà tempi di attuazione superiori ad un quinquennio, è fissato un termine per la realizzazione delle opere coerente con il cronoprogramma valutato, fermo restando che l’inizio dei lavori dovrà comunque avvenire entro il quinquennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta ufficiale». E cioè entro il 2023. In caso di ritardi l’intera procedura di valutazione ambientale dovrà essere rifatta. Pista. E’ il primo argomento trattato. Gli interventi previsti nel master plan prevedono il potenziamento e l’allungamento della pista di volo fino a raggiungere la lunghezza di 2.200 metri. «Tali opere – si legge nel documento – saranno realizzate mediante due fasi di attuazione di cui la prima entro il secondo anno di gestione con allungamento pista sino a 2.000 metri e con operatività dal terzo anno; mentre la seconda con allungamento sino a 2.200 metri e con operatività a partire dal sesto anno. In tal modo l’aeroporto sarà in grado di accogliere aeromobili della classe C, tipo B737/800, A319, A320 e/o similari. Nell’ambito degli interventi di fase 1 è prevista la riqualifica profonda della pista esistente per aumentarne la capacità portante mediante la realizzazione di un nuovo pacchetto, analogo a quanto studiato per il prolungamento della pista di volo, prevedendo il riutilizzo del materiale esistente costituente la fondazione». La nuova Aerostazione Passeggeri sarà realizzata mediante ampliamento e riqualifica architettonica dell’esistente Terminal. «L’edificio – recita il master plan – si presenta pertanto come un unico corpo di fabbrica avente una superficie di circa 7.500 metri quadrati. La configurazione del Terminal al decimo anno sarà articolata su un unico livello operativo Arrivi/Partenze (livello 0) e dall’area adibita al trattamento bagagli ed agli impianti Tecnologici (livello 1); al fine di ottimizzare lo sfruttamento dei volumi e degli spazi si adotterà una tipologia costruttiva che consentirà di realizzare un livello sopraelevato. Nell’ambito degli interventi è stata prevista la realizzazione di un edificio multifunzionale, dedicato prevalentemente alla Società di gestione e altri operatori del settore». La chiusura del lungo iter amministrativo e burocratico necessario all’avvio della fase operativa del programma di sviluppo aeroportuale potrebbe, però, forse tradursi in un clamoroso nulla di fatto. E questa volta non per responsabilità locali o “politiche”, ma per una questione gestionale. La procedura riguarda, infatti, la progettazione portata avanti dalla vecchia dirigenza di Aeroporto di Salerno spa. Progettazione che potrebbe anche non essere confermata dalla nuova compagine, con a capo Gesac, che guiderà nei prossimi anni lo scalo salernitano. E qualsiasi modifica al progetto ora approvato dai due ministeri comporterà un necessario azzeramento di questa procedura in corso e l’apertura contestuale di una nuova, che dovrà passare nuovamente per il duplice ok ministeriale. Il che significherebbe ulteriore slittamento dei tempi necessari, poi, all’avvio del cantiere e ai lavori necessari. (Diletta Turco – Il Mattino)