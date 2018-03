Anche quest’anno in occasione della Domenica delle Palme e del Venerdì Santo si rinnova la tradizione della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo organizzata e interpretata dai giovani e dagli adulti della Comunità parrocchiale di S. Maria del Rovo in Cava de’ Tirreni.

La manifestazione giunta alla 7° edizione avrà inizio domenica delle Palme 25 e Venerdì Santo 30 Marzo2018 alle ore 20:30 partendo, come di consueto, dal sagrato della Chiesa di S. Maria del Rovo in direzione del luogo della prima scena.

Il corteo prenderà il via con l’Ultima cena e il tradimento di Giuda presso l’orto degli ulivi sito in via S. Martino, poi proseguirà verso l’androne del tempio per il giudizio del Sinedrio in località Acqua della Quercia, alla corte di Pilato per la condanna e l’inizio della via dolorosa che poi porterà Gesù a offrire la sua vita per noi tutti in via S. Maria del Rovo. Durante tutto il cammino verrà rappresentata ogni singola tappa della passione di Cristo, fino ad arrivare alla collinetta preposta per la crocifissione. Qui la tragedia ha il suo epilogo con l’emozionante crocifissione e l’alzata della croce con il Cristo accanto ai due ladroni ed infine la deposizione del Nostro Redentore nel sepolcro dove ogni persona potrà entrare e contemplare quanto amore Dio ha per ciascuno di noi.

Organizzata e voluta dal parroco don Francesco Della Monica con l’ausilio e la partecipazione di quasi una sessantina tra giovani, adulti, anziani e bambini della popolosa frazione cavese. Musiche, testi, recitazioni e atmosfere singolari unite ai figuranti in costume d’epoca, con impegno ed abnegazione, racconteranno l’unica vera storia dalla nascita del mondo per aiutare tutti i convenuti a prepararsi al sacro Triduo pasquale ancora con più dedizione e consapevolezza.

Un momento molto forte e toccante realizzato da una Comunità parrocchiale che sa miscelare insieme i carismi di ogni singola persona e offrire momenti spirituali e aggregativi di alto spessore. Causa avverse condizioni meteo la manifestazione non sarà svolta. Ampio parcheggio in loco, percorso senza barriere architettoniche e di facile percorrenza. Per ulteriori info contattare 089340017 dalle 17.00 alle 20.00.