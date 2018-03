Sabrina Salerno sempre più sexy anche per i suoi 50 anni . Auguri da Positanonews

Sabrina Salerno fa 50 anni : bruna, ruspante, felliniana, occhi tendenti al verde e dal leggero strabismo di Venere, che turbava le giovani menti a colpi di “Boys (Summertime Love)”.

Sempre più sexy e sensuale , formosa , affascinante.

Oggi Sabrina Salerno compie cinquant’anni, è ancora in formissima (lo vedete voi stessi dalla foto di copertina di questo articolo, tratta dal suo sito ufficiale) e continua a cantare con successo in Italia e in Europa: Russia, Spagna, Francia, Lituania, Danimarca, Polonia, Ungheria. Per tenere alta la bandiera di quegli anni Ottanta che sembrano oggi così vicini, e che le hanno regalato un successo e una popolarità che non sono mai tramontati.

Auguri da Positanonews