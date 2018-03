Rossella Schettino “Mio padre non è contro l’ Italia, ecco perchè ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea”

Meta, Sorrento. Più che un avvocato a rompere l’accerchiamento dei media contro il padre, il Capitano Francesco Schettino, ci pensa la figlia Rossella. Chiara, determinata, lucida, sintetica, efficace, sostenuta ora anche dal Codacons che specifica come non possa essere l’unico ad essere condannato per la tragedia

“La notizia che la Corte Europea ha ritenuto ammissibile il ricorso viene proposta come “Schettino conto L Italia”.

Mio padre, non è contro l‘Italia e lo dimostra il fatto che nel rispetto dell’incidente non si è sottratto ai tre gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento giuridico; dopo aver lecitamente percorso ed esaurito le vie legali, pur consapevole della condanna a 16 anni di carcere, rispettoso dello stato italiano si è COSTITUITO BUSSANDO al portone di Rebibbia.

Non ha tradito la fiducia dei giudici i quali in attesa del terzo grado di giudizio, non hanno ravvisato la necessità di custodia cautelare in carcere.

Rispettoso dello stato Italiano, non si è sottratto ai suoi doveri di ex Ufficiale dell’ allora Flotta di Stato “Tirrenia di Navigazione” e di Comandante delle navi Ammiraglie della Costa Crociera nella cui poppa sventola la bandiera Italiana che con orgoglio ha portato in giro per i mari del mondo con dignità è successo;

Il rispetto etico- istituzionale per i corpi appartenenti allo stato, l’ha dimostrato la sera stessa del naufragio.

Nonostante aveva chiaramente compreso che l’Ufficiale della Capitaneria De Falco aveva le idee confuse, tentó di indurlo ad ascoltarlo utilizzano il termine “MI ASCOLTI PER FAVORE”.

Mio padre rispettoso della Costituzione Italiana e del suo ordinamento giuridico, nello stesso tempo ha il dovere morale e civile, di far comprendere anche a livello istituzionale ciò che gli Esperti a livello Internazionale del Settore hanno compreso dopo l’ incidente, per evitare il verificarsi di simili eventi in futuro.”



