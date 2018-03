Restauro delle lapidi dei visitatori illustri di Sorrento sulla facciata del Museo Correale

La ditta di restauri, diretta da Andrea Porzio, ha iniziato i lavori presso il Museo Correale delle lapidi marmoree con i nomi dei viaggiatori illustri che sono stati a Sorrento. Opera necessaria, perchè ormai sbiadita dal tempo e non più leggibile.Questo elenco di nomi ha sempre suscitato tra gli storici locali qualche perplessità, sia per l’assenza di qualche personaggio sia per la presenza di qualche altro. Mancano, infatti alcuni nomi tra cui quello di Alexandre Dumas, che fu nominato da Garibaldi soprintendente onorario alle Belle Arti di Napoli, di Paul Bourget, di Maksim Gor’kij e di numerosi pittori. Chi sa se in questa occasione si potrebbe aggiornare!

I POETI I LETTERATI GLI ARTISTI

CHE DALLE SUE PRIMAVERE ODORATE

TRASSERO VISIONI DI BELLEZZA

GLI ERUDITI CHE SCRUTARONO

ATTRAVERSO I VELI DEL TEMPO

LE SUE NOBILI ISTORIE

GLI SCIENZIATI

CHE DALLE SUE NATURALI ARMONIE

LESSERO LE DIVINE LEGGI

D’OLTRE ALPE E D’OLTRE OCEANO VENIENTI

SORRENTO

AI FIGLI SUOI VENTURI

ORGOGLIOSA RICORDA

1787 WOLFANG GOETHE

1787 HENRY SWINBURNE

1798 SCIPION BREISLAK

1803 KARL BENKOWITZ

1804 ANNA NECHER DE STAEL

1811 HENRIBEYLE OSTENDHAL

1811 ALPHONSE DE LAMARTINE

1815 GEORGE BYRON

1815 ERCY SCHELLEY

1827-1830 AUGUST GRAF VON PLATEN

1827 FRIEDRICH W WAYBLINGER

1827 AUGUST KOPISCH

1829 J FENIMORE COOPER

1830 SILVESTRE SCHENDRIN

1830 HECTOR BERLIOZ

1831 WALTER SCOTT

1834 J WESSEMBERG

1834 ALFRED DE MUSSET

1845 CHARLES DICKENS

1852 THEODOR MOMMSEN

1852 IVAN TURGHENIEFF

1853-1877 PAUL HEYSE

1853 THOMAS READ

1854 FERDINAND GREGOROVIUS

1855 CHRISTOPHE PUGGAARD

1857 JULIA KAVANAGH

1860 H.W. SCULZ

1862 NIKOLA CERMICEWSKY

1864 I J KRASZEWSKI

1864 HIPPOLYTE TAINE

1865 C A DE SAINT BEUVE

1868 HARNEST B STOWE

1867-1868 HENRIK IBSEN

1860 J W LONGFELLOW

1875 EMILIO CASTELAR

1875 FRIEDRICH NIETZSCHE

1870 RICHARD WAGNER

1875 JULIUS BELOCH

1876 FANNY LEWALD

1872-1894 EDWARD H GRIEG

1882 SARMIENTU

1880 PAUL OPPENKEIM

1894 EDMOND ROSTAND

1895-1909 FRANCIS MARION CRAWFORD

1896 EMIL BOSE

1897 ANATOLE FRANCE

1898 LEON TOLSTOI

1904 SYBIL FITZGERALD

1899 – 1916 FRIEDRICH FURGHEIM

1918 PIERRE DE NOLHAC

1891-1893 QUILIO ZAMFIRESCU

Il Municipio pose 24 Giugno 1905