Regionali di nuoto ad Avellino, il nuoto club Penisola sorrentina fa incetta di medaglie!

Piano di Sorrento. Un successo strepitoso che conferma il Nuoto Club Penisola Sorrentina, l’associazione che gestisce la bellissima piscina immersa nel verde di un aranceto nel camping dei pini nei pressi dell’incrocio fra il Corso Italia e il Cavone, come una delle principali associazione natatorie della Campania e del Sud Italia .

Il 4 marzo si sono conclusi ad Avellino i Regionali Master di nuoto, la nostra squadra ha conquistato 8ori (2 con Barbara Lang nei 50dorso in 44″44 e nei 200stile in 3’20″69 nella cat.m65, 2 con Michele Maresca nei 50dorso con 51″70 e nei 200stile con 3’37″56 nella cat.m80, Flavio Kessler nei 1500 in 19’29″92 nella cat.m40, al suo esordio 1 oro Nicola Manfredonia nei 50stile con un brillante 25″58 nella cat.U25, 2 con Luigi de Feo negli 800 con 11’13″66 e 200stile in 2’32″14 nella cat.m45).

Grandissimi 4 argenti (Flavio Kessler negli 800 in 10’10″81 nella cat.m40, Nicola Manfredonia nei 100stile in 59’34 nella cat.u25, Rossana Esposito nei 100stile in 1’22″50 nella cat.m35, Amelia Monteforte nei 200stile in 3’45″58nella cat.m40)



Poi addirittura 7 bronzi (1 nella 4x50stile(Antonio Russo, Cristiano Nunziata, Andrea Fiorentino, Roberto Esposito) in 1’51″74 cat.100/119, Franco Filippi nei 400stile in 6’09″89 cat.m60, Maria Parente nei 50stile in 33″77 cat.U25, Sefy Cuccaro nei 100stile in 1’18″54 cat.m45, Rossana Esposito nei 400stile in 6’21″58 cat.m35, Giovanni Russo nei 200stile in 2’51″70 cat.m45, Amelia Monteforte negli 800 in 15’26″17 cat. M40). Insomma un trinofo.

Da segnalare le prestazioni di Lorenzo Ruggiero 4′ nei 100stile in 59’54 cat.U25, Roberto Esposito 5°nei 50rana in 35″94 e nei 100rana 1’20″11cat.m39 e Antonio Russo nei 100stile 1’05″53 e 50stile 29″99cat.m25,Brunella Russo 7°nei 100stile con il suo personale 1’26″73 e 50stile in 40″14 cat.m25 inoltre esordio ai regionali per Andrea Guidone e Antonino Esposito.



Nel link tutti i risultati:

https://www.federnuoto.it/…/mast…/circuito-supermaster.html…