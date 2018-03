Ravello nessun conteggio sbagliato a sfavore di Forza Italia, dal Comune smentiscono Martusciello

Ravello, Costiera amalfitana nessun conteggio sbagliato a sfavore di Forza Italia, dal Comune smentiscono Martusciello Smentiti i conteggi sbagliati al Comune di Ravello. Aldo Cappotto, responsabile dell’ufficio elettorale di Palazzo di Città, infatti, ha assicurato che nel comune costiero non c’è stato nessun errore come riportato ieri in una nota di Fulvio Martusciello, responsabile nazionale dei difensori del voto di Forza Italia. In quella nota si leggeva che a Ravello, 133 voti di FI erano stati assegnati alla Lega per errore.

La precisazione

“Ritengo doveroso fare una precisazione – ha detto Cappotto – Nessun funzionario del Comune di Ravello ha commesso errori. Il sottoscritto, quale responsabile dell’Ufficio elettorale, ha comunicato fedelmente alla Prefettura di Salerno, con l’ausilio di software messo a disposizione dalla stessa Prefettura, i dati degli scrutini finali riportati nei verbali delle operazioni di seggio consegnati dai presidenti delle tre sezioni alla fine di tutte le operazioni. Posso garantire, con tranquilla certezza, che i dati trasmessi sono corretti, anche perché ricontrollati subito dopo che è stata sollevata l’osservazione da parte delle forze politiche interessate”, ha concluso

Alla fine la Lega è riuscita a superare il partito di Berlusconi grazie ai voti della Campania e del Sud Italia