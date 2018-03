Ravello il pericolo per un masso imbrigliato nelle reti sul costone che sovrasta la S.S. 163 ha provocato l’interruzione della strada per Amalfi . La Costiera amalfitana è spezzata in due, con i privati che declinano ogni responsabilità e l’ inerzia dell’ANAS, che , secondo l’amministrazione, doveva intervenire, il sindaco Salvatore Di Martino si è subito attivato , in tempi record , per intervenire. La settimana prossima, forse già martedì, la strada potrebbe riaprire a senso unico alternato, per poi aspettare ancora qualche giorno per la riapertura definitiva. Ma siamo alle solite, Comune, Anas, Provincia di Salerno, Regione Campania, in genere c’è sempre uno scaricabarile “Occorre fare una riunione fra tutti per stabilire chi e come deve intervenire, non è la prima volta che avviene una cosa del genere” .

Al proposito da Palazzo Tolla è partito un comunicato

“Di concerto con l’U.T.C. ed il Comando di Polizia Locale di Ravello, che per l’occasione hanno prestato servizio per l’intera giornata di ieri e la mattinata odierna, si è proceduto all’emissione dell’Ordinanza n. 18 del 9 marzo 2018, in forza della quale si ordinava ai proprietari della zona interessata dall’evento di agire al fine di eliminare le cause di pericolo.

Considerata la esplicita dichiarazione dei privati, con la quale hanno contestato l’addebito loro mosso, e quindi di fatto la inottemperanza al reso provvedimento (ordinanza), questa mattina, senza indugio alcuno, si è provveduto ad affidare i lavori di ripristino delle condizioni minime di sicurezza sul tratto interessato dall’evento ad una ditta specializzata, che da qualche ora ha dato inizio all’intervento.

Un lavoro dell’Amministrazione Comunale e dei tecnici del Comune di Ravello, purtroppo, portato avanti con la grande difficoltà di cercare un interlocutore esterno e sovracomunale che agisse con responsabilità nei limiti della propria competenza.

Si può affermare certamente con orgoglio che l’Amministrazione Comunale “Rinascita Ravellese” sia riuscita, in poche ore, a profondere ogni sforzo possibile ed a raggiungere l’aspettato risultato dell’inizio immediato dei lavori, per porre fine a questo disagio che non è solo del territorio di Ravello, ma di una intera parte della Costa d’Amalfi.”

I tempi per la riapertura? “Speriamo entro martedì per il doppio senso alternato ed entro sette/otto giorni la riapertura definitiva – dice Di Martino -, tempo e imprevisti permettendo, ce la stiamo mettendo tutta, facendo davvero del nostro meglio, anzi l’impossibile”

Intanto il bel tempo ha reso meno problematica la circolazione e i turisti non si sono fermati, col trolley dal bivio di Castiglione fino ad Atrani ed Amalfi, dove sta la SITA, oppure via mare con i traghetti da Maiori per Amalfi e viceversa. Per gli studenti ancora qualche giorno di sacrificio, per la Costiera amalfitana l’ennesima prova della sua fragilità.

Sul posto non hanno neanche consentito ai privati di passare a loro rischio e pericolo e addirittura l’ ANAS ha fatto una barriera con i Jersey visto che durante la notte la barriera ordinaria è stata rimossa dagli automobilisti. Nota positiva la passione e dedizione dei volontari della Millennium P.A. di Amalfi sempre presenti.