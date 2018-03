Ravello, lettera del sindaco Di Martino sui disservizi all’ufficio Postale: “Situazione preoccupante”

Il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, ha pubblicato una lettera aperta riguardo i disservizi delle Poste del paese della Costiera Amalfitana.

Ecco la lettera completa:

“A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione turistica, che fra l’altro sta già mostrando i primi, vivaci segnali di ripresa, è preoccupante, se non addirittura allarmante, la situazione di disagio che si sta verificando a Ravello a causa dell’apertura a singhiozzo e della discontinuità del servizio del nostro ufficio postale, motivata da agitazioni sindacali.

Una difficoltà enorme, con ricadute negative e spiacevoli, specie per l’intera comunità: bisogna tener presente, infatti, che si tratta dell’unico ufficio operante sul territorio di Ravello, spesso nevralgico anche per i cittadini del vicino Comune di Scala.

Il mio auspicio, pertanto, è che il disagio possa rientrare al più presto e che possiate intervenire con una soluzione tempestiva a tutela delle esigenze dei miei concittadini e di quanti scelgono il nostro paese in questo periodo.

Va considerato, infatti, che, con l’approssimarsi della stagione estiva, la nostra popolazione tende a moltiplicarsi, conseguenza diretta dell’apertura di tutte le strutture ricettive del territorio e del dinamismo che caratterizza da marzo in poi l’intera Costiera Amalfitana.

Ciò, ovviamente, determina un afflusso maggiore ai servizi principali del Comune, con un vertiginoso aumento anche delle operazioni da effettuare.

Colgo anche l’occasione per evidenziare che, troppo spesso, presso l’Ufficio postale è attivo un solo sportello: la conseguenza più diretta ed evidente è il dilatarsi davvero estenuante dei tempi di attesa, con una fila di cittadini o turisti spazientita e scoraggiata.

Di qui la necessità assoluta per un Comune come Ravello, di disporre di un ufficio postale correttamente potenziato nella propria dotazione organica al fine di rendere più agevole, sicuro, soddisfacente ed efficace non solo il servizio reso agli utenti, ma anche il lavoro degli addetti.

Confidando in un positivo e celere riscontro, porgo i miei saluti.

Ravello, 16.03.2018

Il Sindaco

Avv. Salvatore Di Martino”.