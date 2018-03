Ravello la SS163 per Amalfi si apre alle 18. L’ANAS toglie i new Jersey, ma è stata una vergogna metterli . Positanonews è stata presente tutti i giorni sul posto , almeno il pomeriggio, con foto e video, per accertarsi se effettivamente la strada veniva aperta o meno come si sperava e si annunciava. Ieri IN DIRETTA abbiamo sentito il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino che tolto l’impasse fra ANAS e il privato, che si rimpallavano le responsabilità sull’intervento da fare. Un’azione repentina ed immediata , reperendo fondi comunali , circa 30 mila euro, per risolvere un problema che istituzionalmente non potrebbe ricadere sulle spalle di un piccolo comune. Senza il suo intervento saremmo stati con la strada chiusa fino a Pasqua.

Ieri i sindaci della Costiera amalfitana, con l’aggiunta di Agerola e l’assenza di Cetara, hanno chiesto di nuovo il Presidio del Genio Civile della Regione Campania che prima interveniva in prima battuta per evitare i disagi enormi che ci sono stati in questi giorni. Il sindaco di Amalfi Daniele Milano ha attivato le vie del mare, la Millennium di Amalfi ha attivato un presidio sul posto.

Ma che senso aveva mettere i new Jersey sulla strada è un mistero. Soldi in più spesi per creare ulteriori disagi e mettere in pericolo la popolazione. Si in pericolo. Pensate all’infartuato che è stato costretto a passare a piedi per raggiungere l’ Ospedale che si trovava a pochi metri da Atrani. Comunque è passato a piedi dal punto della frana. Lasciamo perdere il funerale portato a spalla che ha sicuramente un impatto mediatico. Ma perchè mettere queste barriere e non un semplice controllo ? Fanno più scena? Servono a incentivare la spesa per i fondi da ricevere per i lavori o cosa?

Oggi, con il tempo pure clemente , ci sarà la riapertura della s. s.163 a Castiglione alle 18 con la rimozione dei new Jersey. Problema resta quello di riposizionamento della rete paramassi, lavori che dovranno essere effettuati a TRAFFICO CHIUSO!

Quini STASERA APERTA DALLE 18

Da DOMANI giovedì 15 MARZO e sino a ultimazione dei lavori le fasce saranno: aperto fino alle 9 di mattina; chiuso dalle 9 alle 12:30; aperto dalle 12:30 alle 14:30;

chiuso dalle 14:30 alle 18:00;

aperto dalle 18:00 sino alle 9 del mattino seguente

Per la settimana prossima dovrebbe tornare tutto alla normalità. Ci hanno detto al massimo per martedì, forse prima. Ma questa volta solo quando sarà ufficiale ve lo diremo. Solo al momento reale. Siamo anche oggi sul posto per voi.

