ANTEPRIMA Ravello frana sulla SP1, nei pressi della località Passo stava per essere travolto un bus. Turisti terrorizzati a piedi. La strada della Provincia di Salerno , ufficialmente ancora interdetta, poteva essere scenario di un tragico episodio. L’ennesimo episodio nel collegamento che porta dall’Agro Nocerino alla Costiera amalfitana. Il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino che è in prima fila per far ripristinare la strada è accorso subito sul posto, al confine con il territorio di Tramonti: “Assurdo, bisogna intervenire subito”. Il sindaco Di Martino ha chiamato la Millennium di Amalfi ed i carabinieri che stanno andando subito sul posto.

Aggiornamenti. La situazione è molto grave , la frana è da monte , ma anche da valle. L’autobus che trasportava turisti romani sta cercando di passare per non rimanere intrappolato.