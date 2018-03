Ravello, Forza Italia scrive al prefetto sui dati sbagliati

Le elezioni politiche hanno dato l’esito e si conoscono anche gli eletti in Parlamento, ma l’errore del Ministero sulla pubblicazione dei dati del centrodestra a Ravello per il Senato, non è passata inosservata alla locale segreteria di Forza Italia, che su questo caso vuole fare luce e ha pertanto recapitato una missiva alla Corte d’appello e al Prefetto di Salerno.

La situazione in queste ore sta facendo muovere il partito azzurro anche a livello nazionale, infatti il responsabile per il voto di Forza Italia Fulvio Martusciello ha dichiarato che in seguito alle segnalazioni potrebbe mutare la situazione sulla distribuzione proporzionale dei seggi.