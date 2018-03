Ravello, elezioni politiche: sbagliati i dati del ministero sul centrodestra. Risultato Lega fuorviante

Colpo di scena da Ravello sulla conta dei voti: i dati pubblicati dal Viminale sull’esito dello scrutinio delle schede per il Senato sono errati, con riferimento alla coalizione di centrodestra. Le prime cifre pubblicate dal Ministero dell’Interno erano 448 voti alla coalizione, 221 a Forza Italia, 180 voti alla Lega, Fratelli d’Italia 24 e Noi con l’Italia UDC 8. Nelle cifre reali il Forza Italia ha ottenuto 334 voti, a seguire Lega 49, Fratelli d’Italia 42 e Noi con l’Italia UDC 32, con un complessivo di coalizione da 498. Questo esito indica come fuorviante il risultato che vedeva la Lega prendere il 15% al Senato, registrando in Costa d’Amalfi il dato più alto per il Carroccio. Una svista che è potuta capitare, visto il lavoro extra che ha dovuto svolgere il ministero in questi giorni travagliati.