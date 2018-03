Ravello, convocato il Consiglio Comunale con “Question time” cittadino il giorno 28 marzo

Il Comune di Ravello ha reso noto che è convocato il Consiglio Comunale, con Question Time cittadino, per il giorno 28 marzo alle ore 16,30, in sessione ordinaria e pubblica in prima convocazione e per il giorno 29 marzo allo stesso orario, in seconda convocazione.

Questi gli argomenti da trattare presso la sala di rappresentanza della casa comunale:

1. Comunicazioni dei Sindaco;

2. Approvazione piano per la valorizzazione degli immobili suscettibili di alienazione elo valorizzazione ai sensi dell‘art. 58 legge 6 agosto n. 133 e ss.mm.iì -anno 2018″;

3. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza. alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

4. Approvazione programma per l‘affidamento di inca richi di collaborazione autonoma. Anno 2018;

5. Approvazione del programma triennale OO.PP 2018/2020 e relativo eienoo annuale 2018 e programma degli acquisti di beni e servizi;

6. imposta di Soggiorno anno 2018 – Integrazione categoria case adibite a locazioni brevi;

7. Approvazione del piano finanziario per l‘applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l‘anno 2018 e determinazione tarifle; Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASt per l’anno 2018;

9. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DU?) 2018/2020 – Definitivo;

10. Approvazione Bilancio di previsione ed allegati 2018 -2020.