Questa è “La Primavera” di Capri! Tutti i bar chiusi

Capri. È vero che, sempre, grazie a La Primavera stamane han sospeso aliscafi e navi…ma la Piazzetta con tutti e 4 i bar chiusi non si può guardare nè accettare, il 21 marzo, giorno dell’arrivo della Primavera.

Questo sotto le finestre del Municipio, attesta per l’ennesima volta il FALLIMENTO della Politica “primaverile” e del tanto in pompa magna decantato allungamento della stagione. Dimettetevi subito invece di riempirvi la bocca di slogan e trionfalismi rivelatisi poi dei veri e propri FLOP.