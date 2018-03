Il punto del sociologo/4. Possibili accordi tra M5S e CD per il nuovo governo. Appunti in controluce di Maurizio Vitiello.

Articolo di Maurizio Vitiello – Accordi di sponde diverse per un possibile, impensabile, governo.

Su un muro del centro di Roma è comparso la diade politica del momento, in effusione; poi, è stata velocemente cancellata, ma tanto le foto della coppia politica, meno pensabile, sono comparse su tutti i media.

Si è cancellato un dato visivo prorompente, ma non si è annullata la memoria della scena pensata da uno street-artist, intelligente e bravo.

Parliamo di Di Maio e Salvini, che si sentono al telefono e cercano di equilibrare gli opposti su temi programmatici comuni.

In politica nulla è prevedibile e tutto è possibile; proprio questo sta avvenendo attualmente in Italia.

Dopo Pasqua con la regia del Colle ci sarà il varo del nuovo governo con tutti gli aggiustamenti possibili con accordi multitrasversali, anzi, sarà l’impero del “multistrasversalismo” con apici impensabili.

Ne vedremo delle belle, tra fiumi di telefonate, di “faccia a faccia”, di accordi solari e altri, incredibilmente, sottobanco o quasi.

Ci troviamo a uno iato, o i vertici del M5S e della Lega, ancora dentro il Centro Destra, si parlano chiarissimo assumendosi una montagna di responsabilità o si va, di nuovo, alle urne.

Ieri, è morto Fabrizio Frizzi, persona perbene, personaggio televisivo professionale e la politica ha respirato, ma il Popolo non vuole, assolutamente, subire asfissie economiche e non sarà possibile a questi nuovi soggetti politici di successo eclissarsi.

Il leader dell’una e dell’altra parte politica si giocano il tutto per tutto, il potere è lì; perché farlo attendere …

Le campagne politiche sono, ormai, archiviate; oggi ci sono mirabolanti programmatici accordi economici su profili immediati.

Con i numeri in campo è dato manifesto che nessuno può gestire in proprio il futuro degli Italiani.

Chi vive di politica ne vedrà di capovolgimenti e di sintonie mai prima intese.

Maurizio Vitiello