Tutto pronto per l’arrivo di Papa Francesco a Pietrelcina (Benevento)

16/03/2018 – E’ tutto pronto a Pietrelcina per la prima visita storica di un Papa nella terra di San Pio. Alla vigilia della venuta di Papa Francesco, in programma per domani (ore 8,00) a Piana Romana, ecco il messaggio del sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone, ai suoi concittadini e al popolo Sannita: “Domani e’ uno storico evento per la comunita’ pietrelcinese e sannita. Sua Santita’ Papa Francesco sara’ in visita ‘privata’ nella terra di Padre Pio. Non ci aspettiamo folle oceaniche, ma la ‘vastita” delle emozioni. Sara’ un intimo ed intellegibile colloquio col Vicario di Cristo, li’ dove c’e’ stato Gesu’ (sotto l’Olmo). Tutti noi faremo compagnia nella preghiera al Santo Padre. Portate le vostre speranze con l’augurio di riportare certezze”, conclude Masone.