Progetti PON – FSE in scuole aversane: su proposta di Caterino giunta approva proposte III circolo didattico

AVERSA. Nuovi orizzonti per le scuole aversane. Nella mattinata di lunedì 26 marzo 2018, il sindaco della città di Aversa, Enrico De Cristofaro, a seguito del parere espresso dalla sua giunta scaturito dalla proposta dell’assessore Emilio Caterino, ha dichiarato gradimento per le proposte progettuali promosse dalla dirigente del III circolo didattico, Prof.ssa Anna Lisa Marinelli, nell’ambito della “Dichiarazione di impegno e di disponibilità a collaborare per progetti PON FSE programmazione 2014/2020”.

Il consenso, riguarda tre tipologie di progetti: PON –FSE riguardante il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa; PON –FSE concernente lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza a supporto dell’offerta formativa; PON – FSE relazionato alle competenze di cittadinanza globale.

“La dichiarazione di impegno e disponibilità a collaborare – dice l’assessore Emilio Caterino – consisterà, pragmaticamente, in divulgazione dell’intervento presso i genitori e la cittadinanza, concessione di spazi attrezzati per eventuali manifestazioni e supporto logistico durante le visite esterne. Migliorare l’offerta formativa è una grande priorità per l’amministrazione De Cristofaro, punto di riferimento per l’istruzione aversana”.