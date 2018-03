Prevenzione e Sicurezza .PROCESSIONI SETTIMANA SANTA, viene rispettata la circolare Gabrielli per limitare il pericolo?

A qualche giorno dalla settimana Santa, mi fa piacere ricordare a tutti gli organizzatori e agli organi competenti delle processioni e altre manifestazioni religiose che …

La circolare Gabrielli sulla sicurezza dei grandi eventi vale anche per questo tipo di Manifestazioni.

Nel nostro caso in Penisola Sorrentina da Meta a Sorrento ad alto rischio specialmente tutti i Percossi che si sviluppano lungo il Corso Italia per la grande massa di pubblico e non solo ma anche per l’incolumità dei numerosi partecipanti.

Da non dimenticare anche le dovute misure di Sicurezza nelle grandi piazze per la benedizione delle Palme la mattina di Domenica 25 Marzo

Faccio appello alle Autorità Competenti di P.S. per le dovute comunicazioni a tutti i Comuni per le misure di Sicurezza e Prevenzione specialmente nei giorni di Mercoledì 28 Giovedì 29 e in particolare per Venerdi 30 Marzo 2018

