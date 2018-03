Presidio Costa d’Amalfi: a Castiglione niente OSS e pulizie a servizio ridotto

Niente operatori socio sanitari e pulizie a servizio ridotto. Accade al presidio sanitario Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello dove dallo scorso 5 marzo le pulizie del pronto soccorso si effettuano in sole sei ore al giorno: dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 17.

Per il resto della giornata non è prevista alcuna presenza degli operatori addetti al servizio. Una situazione che il personale reputa insostenibile perché spesso sono proprio gli infermieri a sopperire anche a questa carenza.

Una situazione insostenibile per il personale del presidio Costa d’Amalfi che attraverso il sindacato ha chiesto all’azienda ospedaliera universitaria di porre rimedio a questa situazione alla luce anche dell’assenza, ormai da mesi, delle figure degli operatori socio sanitari.

Ovvero quelle figure addette, tra le altre cose, ad accompagnare i pazienti, non i codice rosso, in carrozzina e barella presso i laboratori del presidio. A lamentare la carenza del personale sono dallo scorso ottobre non solo gli infermieri in servizio presso il presidio (da cinque mesi sono costretti a svolgere questo tipo di servizio) ma anche i medici di guardia che in caso di urgenze rischiano di non trovarsi al proprio fianco un supporto ridotto.

A questo si è aggiunto da inizio marzo anche il servizio ridotto delle pulizie del presidio che spesso e volentieri, in caso di estrema necessità, ricade proprio sul personale medico. Una situazione che da Castiglione reputano ormai al limite in considerazione anche dell’imminente arrivo delle festività pasquali e del primo grande esodo dell’anno con la consueta invasione di turisti nel primo ponte di primavera.

amalfi notizie