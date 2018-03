Presidente Mattarella, no a “nominazioni” e leggi elettorali ad hoc e truffa, glielo chiede la sola vera maggioranza relativa, il movimento astensionista! ” Di Carla Villa Maji.

a nome della vera maggioranza relativa dell’ Italia, gli astenuti, Le chiedo di far cessare o annullare le “nominazioni”, sintesi che propongo tra “elezioni” e “nomine”, ovvero di mettere fine alla situazione vergognosa di questo Paese dove si sono tolte le preferenze col permanere di una gestione non democratica della vita dei partiti, quindi di non promulgare emendamenti ad hoc e truffaldini alla presente legge elettorale, già incostituzionale di per sé.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, Lei ben sa che, tra i sé ‎dicenti vincitori, l’ uno ha già la responsabilità del porcellum e di tante altre cose, l’ altro si è già ben inserito nella odiosa prassi del sistema e non poteva che essere così poiché questo è ciò che accade quando non si hanno una teoria e un leader in grado di sostenerla.‎

Continuando coi proverbi, si dice che il buongiorno si veda dal mattino e credo che nelle mattinate che sono seguite al 4 marzo scorso gli Italiani intelligenti abbiano capito che siamo in una brutta nottata, la peggiore della Repubblica, peraltro con il Paese spaccato in due.

Dal mio punto di vista, Egregio Presidente Mattarella, il drammatico risultato del 4 marzo, con la squallida quanto demagogica campagna elettorale che lo ha preceduto, conferma che l’ Italia ha preso una china difficilmente recuperabile con l’ esercizio del voto.

‎E’ molto comodo liquidare gli astensionisti come coloro che avrebbero la responsabilità del fatto che nel Paese non ci sia maggioranza! Mi pare che tra i sé dicenti vincitori qualcuno abbia sostenuto con arroganza e presunzione prima di tutto questa scemenza.

Cominciamo pe‎rtanto col dire che, quando non c’ è una maggioranza, significa che nessun programma ha sfondato, che qualcosa di molto importante manca.

Cominciamo con il ricordare che, se il 27% non ha votato, cioè un Cittadino ogni 3,7, cominciando dalla scrivente, che è una astensionista ormai storica‎ che subisce come milioni e milioni di Cittadini ogni giorno uno Stato abusivo e abusatore che si è sostituito legislatura dopo legislatura a quello fondato sui valori della Repubblica, con l’ aggravante che per educazione eticità quoziente intellettivo e studi in un Paese civile sarebbe la gente come me a governare, è perché i programmi tutti mancano di un ingrediente fondamentale, l’ attuazione dei valori che hanno ispirato la nascita della Repubblica con gli adeguati interventi sugli Organi di garanzia, sulla Magistratura, sulla Giustizia prima di tutto e poi sulla formazione dei Cittadini, ovvero l’ Istruzione, e per la tutela dei diritti fondamentali dei Cittadini medesimi e delle Persone e altri aspetti.

L’ Italia ha sete di Giustizia.

I programmucci per Sudditi, non Cittadini, che abbiamo visto in campagna elettorale, allettano il basso ventre del peggiore Popolo come il pane e i giochi circensi nell’ antica Roma, come il demonio o Satana i nostri politici promettono tutto a patto che si lasci loro la cosa più importante.‎

Il 32 68% del Sig. Di Maio rappresenta in verità il 32,68% del 73% degli elettori e cioè il 23,85% degli aventi diritto al voto, quindi meno del 27% rappresentato dall’ astensione, per non parlare del dott. Salvini che, con il 17,32% rappresenta il 12,68% , il Centrodestra tutto insieme compreso l’ Udc con il 37,03 rappresenta il 27,03%, pari agli astensionisti, senza l’ Udc il 26,08%, sotto.

Se ne deduce che l’ astensionismo è il solo vero vincitore delle elezioni del 4 marzo e che pertanto in questo momento sono le ragioni‎ e le istanze di chi si astiene quelle che devono essere al centro della riflessione politica.

L’ onestà intellettuale richiederebbe che i due sé dicenti vincitori riflettessero sulle gravi assenze ovvero sui vuoti irresponsabili nei loro programmi, oltretutto in ogni testo quel che non c’ è dice anche la verità è le vere intenzioni di quel che c’ è, e che facessero lo sforzo di portarli all’ altezza di un Paese democratico piuttosto che progettare di arraffare seggi immeritati, oltreché con panem et circenses, con leggi elettorali ad hoc al fine di ottenere una maggioranza contabile ragionieristica e miserabile senza alcun valore ideale storico e costituzionale.

E se questa onestà intellettuale manca, Egregio Presidente Mattarella, allora non si può affidare il governo a tali persone. ‎In verità‎, sotto il profilo intellettuale, ho letto dichiarazioni che lasciano trapelare concezioni di un’ arretratezza culturale insostenibile, basti pensare che il dott. Salvini si oppone all’ estensione delle pene alternative, comunità di lavoro servizio sociale, al carcere, che andrebbe in prospettiva eliminato, del resto la cultura non mi pare una preoccupazione o valore dei sé dicenti vincitori, i quali non realizzano che è la cultura alla base della stessa economia, i quali pertanto pensano di governare per tutto cambiare senza alcuna cosa cambiare, mi si conceda anche questo detto, la politica di sempre di certo sé dicente riformismo.

Poiché infatti, Egregio Presidente Mattarella, il problema dell’ Italia, alla base della crisi economica stessa che si sarebbe ben altrimenti potuta cavalcare, è che ormai da decenni un debole e pasticcione riformismo di facciata ha prevalso in Parlamento su quei movimenti e partiti animati da una volontà di mutamento strutturale della società e del vivere civile.

Le porgo, Egregio Presidente Mattarella, i miei più cordiali saluti, augurandomi che Lei legga e ascolti il presente appello a nome della più parte degli astensionisti, la vera maggioranza relativa con il 27% calcolato sugli aventi diritto al voto, non su chi ha votato, cui si aggiungono coloro che, pur recandosi al seggio, hanno annullato la scheda o l’ hanno lasciata in bianco, se non erro in tutto una vasta e sofferente moltitudine di tredici milioni e mezzo di persone, pertanto è importante che Lei dia il mandato per formare il prossimo governo a qualcuno che abbia come fine la realizzazione della Res Publica e abbia le qualità per farlo.

Carla Villa Maji.