Praiano traffico e per l’asfalto scoppia anche una rissa. Si annuncia il caos per la Settimana Santa senza ausiliari

Praiano, Costiera amalfitana. L’emergenza maltempo sembra passata ma da questa mattina ci segnalano, con tanto di foto, traffico intenso da Positano verso Amalfi in particolare. Cominciamo la nostra Settimana Santa sulla S.S. 163 per non terminarla più fino ad ottobre. Ci segnalano anche problemi per l’asfalto sulla Praiano alta con difficoltà non di poco conto per i residenti, pare sia scoppiata anche una rissa, ma non avendo notizie certe preferiamo aspettare comunicazioni ufficiali. Di certo tutto ciò è frutto del clima di caos che ci accompagnerà tutta la Settimana Santa e per questa intendiamo non solo quella di Pasqua da da oggi fino ad ottobre per la Divina non ci sarà pace. Siamo punto e accapo senza regole, senza organizzazione, senza prevenzione. Good morning Vietnam..Preparatevi alla guerra se volete fare un transfert a Ravello da Sorrento o da Positano . Politici dove siete? Sveglia!

Dopo quasi un’ora, grazie all’intervento dei carabinieri di Positano si è sbloccata la strada

Grazie per la foto a R.B. I lettori su viabilità e meteo possono comunicare con positanonews 3381830438