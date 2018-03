Praiano lavori Telecom a San Giuseppe lungo Via Umberto I. Speriamo non facciano la fine di Positano per Montepertuso dove per giorni ci sono state le tracce degli scavi a cielo aperto con gravi rischi per la circolazione sopratutto per i ciclomotori. E’ la volta di un altro paese della Costiera amalfitana , il cuore della Costa d’ Amalfi. E questa volta i lavori si fanno a ridosso della Pasqua. Per agevolare i cittadini che tutti ci leggono amplifichiamo la comunicazione del Comune che informa che per San Giuseppe lunedì 19 marzo, saranno eseguiti i lavori di rifacimento del manto stradale lungo Via Umberto I. Il Comando di Polizia Locale ha disposto il divieto di sosta e di transito nei tratti interessati dai lavori in maniera graduale. Lungo Via G. Marconi la mobilità interna sarà controllata da movieri al fine di limitare al massimo i disagi.Durante l’esecuzione dei lavori, il servizio di trasporto pubblico non effettuerà le fermate di via Umberto I. Il cronoprogramma dei lavori potrà subire delle modifiche in relazione alla situazione meteorologica.Il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, scusandosi in anticipo per i disagi per la popolazione residente, auspica una fattiva collaborazione nell’interesse di garantire sicurezza e decoro delle strade.

Prot n° 002616 / 2018

Ordinanza n° 14 del 15.03.2018

IL RESPONSABILE dell’AREA VIGILANZA

Premesso che con D. G. n° 91 del 1.6.2017 è stato concesso il nulla osta alla Telecom Italia Spa

per la esecuzione di scavo su alcune strade comunali tra le quali Via Umberto I per la copertura del

servizio in banda ultra larga nel Comune di Praiano autorizzando ad occupare con cantiere mobile

parte della sede stradale;

Che a seguito di tali lavori risulta necessario procedere al rifacimento del manto di asfalto in Via

Umberto I;

Che al Comune di Praiano è pervenuta comunicazione prot n° 2491 del 13.03.2018 di inizio lavori

per il ripristino del piano viabile, indicando il nominativo della impresa esecutrice;

Considerato che tali lavori di ripristino verranno eseguiti a partire dal 19 marzo 2018 tenendo

conto delle condizioni meteo;

Che che per l’esecuzione di tali lavori è necessario occupare con cantiere mobile la sede stradale

Via Umberto I;

RAVVISATA la necessità, per la corretta esecuzione dei lavori e per la sicurezza stradale e

salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di istituire il divieto di sosta con rimozione per

tutti i tipi di veicoli lungo i tratti di Via Umberto I di volta in volta interessati dai lavori di

rifacimento del manto stradale;

RITENUTO altresì di disporre, per la sicurezza stradale e del cantiere nonché per la salvaguardia

della pubblica e privata incolumità, e solo per la durata dei lavori, la chiusura di Via Umberto I con

divieto di divieto di transito veicolare e pedonale lungo il tratto interessato dalle attività di

rifacimento dell’asfalto;

RITENUTO altresì di istituire, per la sicurezza stradale e salvaguardia della pubblica e privata

incolumità, e solo per la durata dei lavori in questione, il doppio senso di circolazione in Via G.

Marconi in deroga alla vigente ordinanza comunale n° 30/2014 e nel tratto finale di Via Umberto I

che collega con la SS163 al fine di poter consentire il passaggio dei veicoli e delle persone e

limitare i disagi alla circolazione stradale;

RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei per limitare i disagi e pericoli per la

circolazione stradale;

VISTO il D. Lgs 285/1992 (Codice della Strada) ed il Regolamento di Esecuzione DPR n° 495 del

1992;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

Richiesto e Sentito il parere del Sindaco e del Consigliere alla Viabilità;

AUTORIZZA

La impresa VALTELLINA Spa con sede in Via IX Settembre 26 Mariglianella (NA) e ADM Scavi

di D’Ambrosi Angelo Via Vetice 129 San Valentino Torio, o chi per esse, ad occupare con cantiere

mobile parte della sede stradale dei tratti di Via Umberto I interessati dai lavori sopra descritti;

ORDINA

a partire dal 19 Marzo 2018 in poi fino al termine dei lavori – dalle ore 07,00 fino alle ore

18,00 di ogni giorno con esclusione dei prefestivi e festivi l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA

per tutti i tipi di veicoli nonché il DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli e pedoni lungo il

tratto interessato dai lavori di rifacimento asfalto di VIA UMBERTO I (tratti di volta in volta

appositamente segnalati con segnaletica ed avvisi) per consentire il normale svolgimento dei lavori,

ad eccezione dei veicoli delle Forze di Polizia, Ambulanze, VVFF etc in servizio urgente;

DISPONE

per la sicurezza stradale e salvaguardia della pubblica e privata incolumità, e solo per la durata dei

lavori in questione di ISTITUIRE IN VIA ALTERNATA per il tramite di Ausiliari della

Viabilità il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA G. MARCONI in deroga alla

ordinanza comunale n° 30/2014 e nel TRATTO FINALE DI VIA UMBERTO I CHE

COLLEGA CON LA SS163 al fine di poter consentire il passaggio dei veicoli e delle persone e

limitare i disagi alla circolazione stradale;

La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre idonea segnaletica stradale indicante la chiusura

della strada al traffico veicolare e pedonale, nonché di transennare, recintare, mettere in sicurezza,

garantire la visibilità notturna e diurna del cantiere stradale a norma del CdS. Tale segnaletica dovrà

essere mantenuta fino al termine dei lavori. La responsabilità sulla sicurezza del transito, del

cantiere e dei lavori, è a carico della ditta esecutrice dei lavori, del direttore dei lavori e del

responsabile della sicurezza. La suddetta ditta pertanto ad ogni intervallo di transito consentito e a

fine turno lavoro dovrà sempre procedere alla messa in sicurezza della sede stradale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale,

comunicata alla Impresa Esecutrice, all’Ufficio Informazioni Turistiche, alla Stazione dei

Carabinieri di Positano, alle Società di Trasporti Pubblico e Trasporto Scolastico nonché sia

consegnata copia del presente provvedimento ai commercianti della zona.

Il Comando di P.M. e la Forza Pubblica sono incaricate della osservanza e della esecuzione della

presente Ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità competente

nelle forme e nei termini di Legge.

Praiano 15 Marzo 2018

Il Responsabile Area Vigilanza

Dott. Alessandro Gargiulo