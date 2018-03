Praiano, lavori Enel: domani alcune zone senza corrente elettrica

Lavori Enel nel comune di Praiano, in Costiera Amalfitana. Nella giornata di domani, 14 marzo, dalle ore 9 alle ore 16 la corrente elettrica mancherà in alcune zone del paese. Ecco le strade interessate-

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e dispari} sono:

cso umberto ida 44 a 52, da 62 a 70, 82, da 88 a 90, 5, 59, 81, da 103 a 105, da 121 a

123, da 127 a 129, da 147 a 149, sn

v antico seggio da 6 a 8, 52, 114, da 3 a 9, 13, 17, 29, da 33/b & 373, da 41 a 43, 57, sn

-v costantinopoli 4, da 8 a 14, 18, 3, 7, 11, 17, 21, sn, d14

-v duomo 4,14,da 22 a 30, da 11 a 15, 23, p24, sn, d28

-v pistielio & 2, da 8 a 8, 14, 1, da 7 a 9, p2

v murìcielio da 76 a 82, 145, 151

v pistielio ii da 2 a 4, 7

v cella sn

Per informazioni sui lavori programmati o più in generare suite interruzioni del servizio potete consultare il sito

e-distribuzione.it oppure inviare un SMS ai numero 320.2041500 riportando il codice POD(ITOO1E…)

presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”.

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803500.