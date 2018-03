Praiano, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 30 marzo: si parlerà anche delle tariffe TARI 2018

Mentre imperversa nuovamente il problema del traffico in Costiera Amalfitana, con le prime avvisaglie questa mattina, il Comune di Praiano ha fatto sapere che è convocato in adunanza straordinaria il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione venerdì 30 marzo 2018 alle ore 15.00 e in seduta di seconda convocazione sabato 31 marzo 2018 alle ore 11.00.

Questi gli argomenti che verranno trattati:

1) Approvazione verbali seduta precedente.

2) Legge Regionale Campania 10/82 e D. Lgs. 42/2004. Regolamento per il funzionamento della

Com missione Locale per il Paesaggio. Approvazione.

3) Legge Regionale Campania 10/82 e D. Lgs. 42/2004. Commissione Locale per il Paesaggio.

Nomina commissari.

4) – Piano Finanziario per la gestione del servizio di igiene urbana anno 2018. Approvazione.

5) Servizio di igiene urbana. Tariffe (TA. RI.) anno 2018. Approvazione.