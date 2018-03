Praiano anche l’ambulanza bloccata dal traffico. E siamo all’inizio

Praiano, Costiera amalfitana. Anche un’ambulanza bloccata dal traffico sulla S.S. 163. Sono i nostri lettori le “sentinelle” del territorio mandandoci foto e video via whatsApp al 3381830438 .

Ci troviamo praticamente a Capri ancora senza una “exit strategy”, salvo Amalfi, che si è organizzata, gli altri comuni ancora non hanno di fatto pianificato molto e l’incontro col Prefetto “last minute” non lascia deporre bene per il futuro.

Insomma ancora non vi è una regolamentazione da parte dell’ ANAS , cosa che si sarebbe dovuta fare già ad inizio anno. Senza voler ripeterci a iosa ,oramai i problemi li conosciamo tutti, ma siamo ancora alle ipotesi, agli studi , ai progetti..

Intanto la Divina muore di traffico, e non solo per modo di dire!