Praiano, addio a Salvatore Gagliano: oggi alle 12 i funerali

Lutto a Praiano per la scomparsa di Salvatore Gagliano. Ad annunciare la sua dipartita, la moglie Nilla, le figlie Anna con Giuseppe Paraggio, Assunta con Maurizio Manzo, Loredana con Nello Cuoco e i parenti tutti. I funerali sono previsti per oggi, 14 marzo,alle ore 12 presso la chiesa di San Gennaro in Vettica di Praiano.

PositanoNews è vicina ai familiari per il lutto.