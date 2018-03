Post Napoli-Genoa, Sarri: “Noi oltre i nostri limiti. Dura prendere il potere…”

Maurizio Sarri ammette di non considerare i due punti strappati alla Juve dopo la vittoria sul Genoa. “Nelle ultime due partite abbiamo fatto un punto, per cui l’importante era tornare a vincere. Siamo nettamente sopra dove pensavamo di essere. Stiamo facendo bene, negli anni scorsi la Juve aveva già vinto il campionato a questo punto, noi dobbiamo continuare così, sapendo che ci saranno spesso partite come quella di stasera per cui sarà difficilissimo. Padroni del nostro destino? Se fosse per me andremmo al palazzo a prendere il potere, ma non è così semplice, stiamo facendo un grande campionato, abbiamo l’onore di giocare contro una squadra che in genere domina, ma stiamo avendo il miglior rendimento della nostra storia”. Resta comunque importante il pareggio della Juve in casa della Spal.”Abbiamo giocato per nove volte dopo la Juventus, se è stato un vantaggio giocare dopo perché non ha vinto, allora nelle precedenti volte il vantaggio lo hanno avuto loro. Hamsik? Ha avuto un problema muscolare al flessore, ora vedremo l’entità, per lui la sosta capita al momento giusto, per gli altri la sosta è relativa visto che ci sono 10-15 giocatori in giro per il mondo, per loro è ancora più stancante, c’è chi cambia continente e fa spostamenti faticosi”.

Giulia Maresca